Kalvarijos, Skuodo ir Vilkaviškio tarybų nariams pareikšti įtarimai „čekiukų“ bylose

Įtarimai pareikšti dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Kalvarijos savivaldybės tarybos narys E. Kabelka, 2019–2023 metais eidamas tarybos nario pareigas, sistemingai klastojo dokumentus, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Kalvarijos savivaldybės administracija dėl to galimai patyrė beveik 4 tūkst. eurų žalą. E. Kabelkai įteiktas įtarimas dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Kito tyrimo duomenimis, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys V. Pajarskas, 2019–2023 metais eidamas tarybos nario pareigas, sistemingai klastojo dokumentus, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Tokiu būdu V. Pajarskas Skuodo rajono savivaldybei galimai padarė 8,5 tūkst. eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė D. Černiuvienė, 2019–2023 metais eidama tarybos narės pareigas, galimai sistemingai klastojo dokumentus, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Tokiu būdu Vilkaviškio rajono savivaldybė galimai patyrė 5,5 tūkst. eurų žalą. D. Černiuvienei įteiktas įtarimas dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Kelmės, Kupiškio, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.
