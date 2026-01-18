Policijos suvestinėse – penkios mirtys: du žmonės rasti lauke

Kaip pranešama policijos suvestinėse, sausio 17 d. 9.40 val. Pakruojo rajone, Draudelių kaime, namo kieme, rastas moters, gim. 1954 m., lavonas be išorinių sužalojimų.
Tą pačią dieną apie 12.25 val. Švenčionių rajone, Pabradėje, namuose, rastas mirusio vyro (gim. 1966 m.) kūnas.
Po pusvalandžio, apie 13 val., Panevėžyje, J. Tilvyčio g., namuose, po nesėkmingo gaivinimo mirė moteris (gim. 1978 m.). Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių nepastebėta.
Apie 15.10 val. Vilkaviškio rajone, Virbalyje, laukuose, prie ūkinių pastatų, rastas mirusio vyro (gim. 1965 m.) kūnas.
Paskutinis pranešimas šeštadienį gautas apie 19 val. Buvo pranešta, kad Biržų rajone, Latvelių kaime, po nesėkmingo gaivinimo mirė moteris (gim. 1965 m.).
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
