2025-08-17 10:12
BNS inf.

Šakiuose sekmadienį sustabdytas sunkiai apgirtęs ir be vairuotojo teisių automobilį vairavęs jaunuolis.

Šakiuose sustabdytas sunkiai apgirtęs jaunas vairuotojas
Šakiuose sustabdytas sunkiai apgirtęs jaunas vairuotojas / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kaip pranešė Marijampolės apskrities policija, 2005 metais gimęs vaikinas automobilį „Opel Zafira“ neblaivus (3,10 prom.) vairavo V. Kudirkos gatvėje, apie 00.50 valandą.

Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

