Pasieniečiai sulaikė Lietuvoje vairuotoju dirbantį baltarusį

Šis baltarusis turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Kaip paaiškėjo, jis dirba Lietuvos įmonėje vilkiko vairuotoju, nors jo vairuotojo pažymėjimas padirbtas.
Ketvirtadienio naktį Šalčininkų PKP dirbantys Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai tikrino iš Baltarusijos atvykstančias transporto priemones ir jais važiuojančius asmenis.
Buvo tikrinami ir maršrutu Minskas–Marijampolė važiuojančio autobuso MAN su baltarusiškais valstybinio numerio ženklais keleiviai. Vieno jų, 41-erių Baltarusijos piliečio, turinčio leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, buvo paprašyta kaip papildomą dokumentą asmens tapatybei nustatyti pateikti vairuotojo pažymėjimą.
Atidžiai ištyrę neva 2024-ųjų spalį išduotą baltarusišką vairuotojo pažymėjimą, VSAT pareigūnai užfiksavo bent keletą požymių, leidžiančių daryti prielaidą, kad dokumentas yra visiška klastotė, nes padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įstatyme už tokią nusikalstamą veiką numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Baltarusijos pilietis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Po apklausos bus sprendžiama, kokią kardomąją priemonę jam skirti.
Pernai pasieniečiai sulaikė 245 suklastotus dokumentus: 97 vairuotojo pažymėjimus, 28 transporto priemonių registracijos liudijimus, 26 asmens tapatybės korteles, 16 pasų ir 12 leidimų laikinai gyventi Lietuvoje ar kitose ES šalyse.
