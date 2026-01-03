Šalčininkuose sulaikytas 40 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių mikroautobusu gabenęs baltarusis

Į Šalčininkų kelio postą praėjusią savaitę, gruodžio 24-ąją, mikroautobusu „Ford Transit“ atvažiavęs baltarusis deklaravo nieko draudžiamo negabenantis, tiesiog vykstantis į savo darbą Lietuvoje.
Muitinės pareigūnams, bendradarbiaujant su pasieniečiais, rentgeno kontrolės sistema patikrinus mašiną, kontrabanda aptikta automobilio lubose, grindyse ir sienose.
Cigarečių muitininkai taip pat rado prigrūstų ir į mikroautobuso sieneles, dureles. Pats vairuotojas prisipažino nelegalius rūkalus automobilyje slapstęs dvi dienas.
Iš viso automobilyje rasta 41 tūkst. 900 pakelių Baltarusijoje pagamintų cigarečių „NZ Gold“, kurių vertė su privalomais sumokėti mokesčiais – daugiau nei 217 tūkst. eurų.
Automobilis ir nelegalūs rūkalai sulaikyti, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos.
Vairuotojui buvo skirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
(be temos)
(be temos)