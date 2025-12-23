Siaubas po vidurnakčio: kultūros centre vyras švaistėsi ginklu

Incidentas fiksuotas antradienį po vidurnakčio.
1981 metais gimęs vyras uždarytas į areštinę. Jo teisėtai laikomus pistoletus „Sig Sauer P230“ ir „CZ 75“ paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Panašus incidentas fiksuotas ir Marijampolėje. 1974 metais gimęs marijampolietis, pranešęs, kad konflikto metu nepažįstamas vyriškis pagrasino su juo susidoroti, nukreipdamas į jį daiktą, panašų į ginklą.
Dėl šio įvykio taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai