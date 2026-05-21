 Panevėžyje mirė nesėkmingai gaivintas vyras

Panevėžyje mirė nesėkmingai gaivintas vyras

2026-05-21 14:46
BNS inf.

Panevėžyje ketvirtadienį paryčiais mirė nesėkmingai gaivintas vyras.

<span>Panevėžyje mirė nesėkmingai gaivintas vyras</span>
Panevėžyje mirė nesėkmingai gaivintas vyras / P. Adamovič/BNS nuotr.

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, apie 4.15 val. Klaipėdos gatvėje po nesėkmingos reanimacijos mirė 1986 metais gimęs vyras. Pirminės apžiūros metu ant jo kūno išorinių smurto žymių nepastebėta.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas asmens mirties priežasčiai nustatyti.

Panevėžio apskrityje pastarąją parą rasti dar vieno žmogaus palaikai – Kupiškio Krantinės gatvėje trečiadienį, apie 19.30 val., aptiktas 1967 metais gimusio vyro kūnas be akivaizdžių išorinių sužalojimų. Pareigūnai tiria asmens mirties aplinkybes.

Šiame straipsnyje:
Panevėžys
gaivinimas
mirė vyras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų