Pasieniečiai apgręžė 38 migrantus, į Lietuvą iš Baltarusijos patekusius požeminiu urvu

36 vyrai ir dvi moterys, prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais, į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį, jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone.
Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus.
Apgręžiant migrantus VSAT pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė.
Migrantai į Lietuvą iš Baltarusijos iškastais urvais bandė patekti ir anksčiau – balandžio 6 dieną Vilniaus rajone ir gegužės 6 dieną Vilniaus rajone.
VSAT teigia, kd tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti „ne be Baltarusijos pareigūnų žinios“.
Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją – 194, o į Latviją – beveik 4 tūkstančiai.
Iš viso nuo migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
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