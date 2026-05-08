 Pasienyje su Baltarusija apgręžti septyni neteisėti migrantai

2026-05-08 10:40
BNS inf.

Lietuvos pareigūnai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido septynių neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija apgręžti septyni neteisėti migrantai / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 131 užsienietį, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

