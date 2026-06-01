 Pasisakė girtas prie vairo įkliuvęs Vladimiras Laučius

Pasisakė girtas prie vairo įkliuvęs Vladimiras Laučius (Papildyta)

2026-06-01 12:09
BNS inf.

Prie vairo Vilniuje sekmadienį neblaivus įkliuvęs žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, jog toks elgesys nepasikartos.

Vladimiras Laučius
Vladimiras Laučius / S. Lisausko / BNS nuotr.

„Tai, kas nutiko, nėra pateisinama. Prisiimu visą atsakomybę ir nuoširdžiai atsiprašau. Svarbiausia, kad dėl mano neapgalvotų veiksmų nėra nukentėjusiųjų. Tai nepasikartos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį rašė V. Laučius.

Jis nedetalizavo, kokiu būdu prisiima atsakomybę.

V. Laučius veda laidas TV3 televizijoje, yra Geopolitikos ir saugumo studijų centro (GSSC) analitikas.

TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė sako, kad sprendimas dėl V. Laučiaus ateities kanale bus priimtas matant „pilną vaizdą“ ir po pokalbio su pačiu žurnalistu.

„Vladimiras Laučius nėra mūsų darbuotojas, jis – laisvai samdomas žurnalistas, teikiantis paslaugas pagal sutartį. Šiuo metu renkame informaciją apie įvykį. Sprendimus priimsime, kai turėsime pilną vaizdą apie tai, kas nutiko, ir pasikalbėsime su pačiu žurnalistu“, – BNS sakė L. Blaževičiūtė.

Kaip rašė BNS, sekmadienį sostinės policija gavo piliečio pranešimą apie tai, kad Laisvės prospektu važiuoja galimai neblaivaus žmogaus vairuojamas automobilis „Toyota RAV4“. Pareigūnai nurodytą automobilį sustabdė Blindžių gatvėje.

Apie 17.30 val. V. Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilės girtumas.

Paaiškėjo, kad važiuodamas Laisvės prospektu V. Laučius automobiliu atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės.

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Laučius
vairavo neblaivus
atsiprašymas

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Komentarai

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Komentarai

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Kagi
Prie Bruverio eis jau.
1
0
Latras?
Nu jau kazin ar nepasikartos. Sveiki zmones tokiu dalyku nedaro. Akivaizdziai kvepia priklausomybe... Turbut tai paaiskina ir periodiska nusipezejima savo straipsniuose, kur jau sokama vos ne ant baltu arkliu...
2
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nenuostabu
Aukščiausio kalibro moralistas, propagandistas ir demagogas. Ir nors pastaruoju metu kalbėjo net labai aktualiai ir teisingai, savo laiku padaręs nepaprastai daug žalos Lietuvai.
3
0
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