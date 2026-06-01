Pasisakė girtas prie vairo įkliuvęs Vladimiras Laučius

„Tai, kas nutiko, nėra pateisinama. Prisiimu visą atsakomybę ir nuoširdžiai atsiprašau. Svarbiausia, kad dėl mano neapgalvotų veiksmų nėra nukentėjusiųjų. Tai nepasikartos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį rašė V. Laučius.
Jis nedetalizavo, kokiu būdu prisiima atsakomybę.
V. Laučius veda laidas TV3 televizijoje, yra Geopolitikos ir saugumo studijų centro (GSSC) analitikas.
TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė sako, kad sprendimas dėl V. Laučiaus ateities kanale bus priimtas matant „pilną vaizdą“ ir po pokalbio su pačiu žurnalistu.
„Vladimiras Laučius nėra mūsų darbuotojas, jis – laisvai samdomas žurnalistas, teikiantis paslaugas pagal sutartį. Šiuo metu renkame informaciją apie įvykį. Sprendimus priimsime, kai turėsime pilną vaizdą apie tai, kas nutiko, ir pasikalbėsime su pačiu žurnalistu“, – BNS sakė L. Blaževičiūtė.
Kaip rašė BNS, sekmadienį sostinės policija gavo piliečio pranešimą apie tai, kad Laisvės prospektu važiuoja galimai neblaivaus žmogaus vairuojamas automobilis „Toyota RAV4“. Pareigūnai nurodytą automobilį sustabdė Blindžių gatvėje.
Apie 17.30 val. V. Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilės girtumas.
Paaiškėjo, kad važiuodamas Laisvės prospektu V. Laučius automobiliu atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės.
(be temos)
(be temos)
(be temos)