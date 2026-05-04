Perspėjo: daugelyje šalies rajonų numatomas didelis miškų gaisrų pavojus

„Vien per šį ilgąjį savaitgalį kilo net šešiolika miško gaisrų, kurių metu išdegė beveik 6,5 ha ploto. Daugiausiai miško gaisrų praėjusį ilgąjį savaitgalį kilo VMU Šalčininkų regioninio padalinio teritorijoje“, – rašoma VMU pranešime.
VMU įspėja, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo šalies miškuose rizikai.
„Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistų, artimiausiomis dienomis Lietuvoje numatomi lietūs, tačiau prognozuojama, jog jų nepakaks, kad gaisrų tikimybė sumažėtų, todėl saugoti miškus nuo gaisrų privalo kiekvienas gyventojas“, – akcentuoja VMU.
Pasak miškininkų, dažniausia gaisrų kilimo priežastis – neatsakingas miške poilsiaujančių žmonių elgesys.
„Todėl miškininkai ragina gyventojus važinėti techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis, nemėtyti neužgesintų degtukų, nuorūkų, nepalikti miškuose stiklo šukių. Taip pat miškininkai primena laužus kūrenti tik tam skirtose vietose, užkurtą laužą nuolat prižiūrėti, o išvykstant iš miško – visiškai užgesinti“, – nurodoma pranešime.
Informuojama, kad šiemet iki gegužės 4-osios Lietuvos miškuose užfiksuota pusšimtis gaisrų, iš kurių didžiausias – Jurbarko rajone, kurio metu išdegė daugiau nei du hektarai miško.
„Daugiausiai miško gaisrų šiais metais kilo VMU Nemenčinės, Šilutės, Šalčininkų ir Varėnos regioninių padalinių miško plotuose. Didžiausias gaisras šiemet kilo Jurbarko rajone, Jūravos girininkijoje, kuomet ugnis miške įsiplieskė dėl nutrūkusio aukštos įtampos laido. Šio gaisro metu ugnis sunaikino 2,1 ha miško“, – teigia VMU atstovai.
Be to, pabrėžiama, kad, pastebėjus miške įsiplieskusią ugnį, pirminės priemonės, kurių gali imtis gyventojai, tai ugnies užtrypimas kojomis, užkasimas žemėmis ar užpilant vandeniu.
„Visgi jei matote, kad ugnies įveikti nepavyks, nedelsiant skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 arba vietos miškininkams ir kuo greičiau pasišalinkite ta kryptimi, iš kur pučia vėjas – nebėkite pavėjui!“ – gyventojus įspėja VMU.
