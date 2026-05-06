Po Bartoševičiaus sulaikymo – dilema: ar buvę politikai gauna daugiau privilegijų?

Buvęs konservatorių Seimo narys K. Bartoševičius jau praėjusią savaitę nepasirodė viešai, kai teismas dėl pedofilijos pasiuntė jį į kalėjimą 7 metams.
Jo aukomis tapo keturi nepilnamečiai. K. Bartoševičius dar buvo Seimo narys, kai tenkino aistrą su vaikais.
Antradienį K. Bartoševičius turėjo prisistatyti Vilniaus policijai ir būti nuvežtas į kalėjimą Kaune. Bet sutartu laiku neatėjo. K. Bartoševičiaus advokatas sako, kad tai normali praktika, kai nuteistas pedofilas į kalėjimą vyksta tada, kada jam patogu.
„Normalu, įprasta, yra suderinama su pareigūnais, kurie vykdo suėmimą, jie sutinka kažkurioje vietoje ir viskas, ir veda pas save“, – aiškino K. Bartoševičiaus advokatas Olegas Šibkovas.
K. Bartoševičius turėjo atvykti į areštinę Vilniaus apskrities policijoje. Nuo ryto laukė žiniasklaidos kameros, nusikaltimas rezonansinis.
„Visuomenė turi teisę žinoti. Natūralu, tą funkciją atlieka žiniasklaida“, – teigė Seimo narys Vitalijus Gailius.
Policija skelbia, kad pirmadienį su K. Bartoševičiaus advokatu suderintas jo kliento atvykimo laikas. Tačiau antradienį K. Bartoševičius pranešė, kad nenori pats ateiti per pagrindinį įėjimą, nes nenori būti nufilmuotas ir nufotografuotas, kaip keliauja į kalėjimą.
„Kaip jis turėjo ateiti per paradinį įėjimą? Žmogus atvyko tada, kada jam patogu, taip galima pasakyti“, – komentavo O. Šibkovas.
K. Bartoševičiui pranešus, kad pats neatvyks, policijai liko keliauti į namus, sulaikyti ir atvežti. Išeitų, kad nuteistas pedofilas išsikvietė policiją paslėpti jį nuo kamerų, kai sėda į kalėjimą.
„Tai yra protu nesuvokiamas dalykas. Todėl, kad tai yra konservatorius. Jei tai būtų „Nemuno aušros“ partietis arba Remigijus Žemaitaitis, tai jau nuo vakar žinotumėte, kada kas važiuoja paimti ir panašiai“, – rėžė Seimo narys Remigijus Žemaitaitis.
Policija neigia, kad padėjo dangstytis buvusiam Seimo nariui.
„Noriu tikėti, kad čia nėra politikavimo, noriu tikėti, kad teisėsauga, tą daranti ir sprendžianti per kurias duris patenkama, turi atsakymų, kodėl taip yra daroma“, – sakė Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Kai sulaikomi mažiau įtakingi – pati policija viešina.
Kai į kalėjimą vežė Antaną Kandrotą-Celofaną, jį surakintomis rankomis rodė tiesiai iš policijos mašinos narvo.
Generalinė prokurorė neturi atsakymo į klausimą, ar buvę politikai negauna išskirtinių privilegijų, kai padaro nusikaltimus.
„Turėtų tai paaiškinti, privalėtų paaiškinti policijos įstaiga, nes ji atsakinga už areštinę“, – sakė V. Gailius.
Policija tai vadina privalomu sulaikymu, vykdant teismo nuosprendį. K. Bartoševičiaus advokatas kalba lyg apie paties K. Bartoševičiaus pasirinktą keliavimo į kalėjimą būdą.
„Jis atvyko tada, kada jam patogu atvykti“, – sakė O. Šibkovas.
Anot V. Gailiaus, K. Bartoševičius apsisunkino galimybes prašyti išeiti į laisvę anksčiau. To jis galės prašyti atlikęs pusę bausmės – 3,5 metų. Teismas parodė pasitikėjimą, leido į kalėjimą atvykti pačiam. Dabar K. Bartoševičius gali būti įvertintas kaip vengiantis atlikti bausmę.
Iki šiol visiškai slapstomas kitas rezonansinis įtariamasis.
„Matėme ir Šarūno Stepukonio byloje išėjimus per kažkokias alternatyvias duris, ne pagrindines“, – teigė M. Sinkevičius.
Jau dveji metai, kai tarnybos ir teismai nė karto neleido viešai pamatyti Š. Stepukonio, kaltinamo iššvaisčius 40 milijonų. Todėl ir matote tas pačias nuotraukas.
Kai Š. Stepukonis atvyko į apklausą, žiniasklaida ilgai laukė ten, kur laukia visų įtariamųjų – prie pagrindinio įėjimo, bet Š. Stepukonis išvestas per galinį išėjimą.
FNTT vadovas sakė – taip nuspręsta pasitarus su prokurorais.
„Kokio iš manęs atsakymo tikitės? Tai aišku, kad ne. Labiau gal asmens privatų gyvenimą, tiek turbūt. O kur čia bėda, kad jis išleistas per kitą įėjimą?“ – kalbėjo FNTT direktorius Rolandas Kiškis.
Tarnybos visada viešai aiškina, kad su visais elgiasi vienodai.
Bet kad žinomi žmonės sulaukia išskirtinės pagalbos, pasakojo neblaivi prie vairo sulaikyta laidų vedėja Edita Mildažytė. Ji pati ruošėsi išeiti normaliai, bet policija pasiūlė išeiti slapta per vidinį kiemą.
„Visai gal būčiau išėjusi pas tuos savo kolegas ir visai gal būčiau ką nors pasakiusi. Bet man patys pareigūnai sakė, kad jeigu tavo vaizdo ten nebus, tikrai dėl to nenukentėsi“, – 2021 metais pasakojo E. Mildažytė.
O būna ir visai priešingų istorijų. Kiti buvę Seimo nariai – Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys – atlikti bausmės į tą patį kalėjimą kaip K. Bartoševičius prisistatė patys, viešai. Atsakė į klausimus – su knygomis rankose ir net šypsena veide.
