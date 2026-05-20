Po didžiulio gaisro – baimė dėl darbuotojų likimo

Apie Šilutės pramoniniame rajone kilusį gaisrą pranešta antradienį anksti ryte, apie pusę šešių.
„Atvykus pirmosioms pajėgoms, iš po pastogės rūko dūmai. Buvo pradėti gesinimo darbai, pradėtas ardyti stogas, o visas tarpstogis jau degė“, – pasakojo operacijų vadovas Laurynas Uselis.
Padėti kovoti su sparčiai plintančia ugnimi šilutiškiams atvyko ugniagesiai iš Klaipėdos. Į pagalbą puolė ir kaimynystėje esančių įmonių darbuotojai.
„Čia bendri draugai, bendri pažįstami. Susiskambinome ir kibome į pagalbą. Greičiausiai ardysime stogą, kad ugniagesiai galėtų prieiti prie židinio. Stengiamės išsaugoti žmonių turtą“, – sakė įmonės „ Kestartis " direktorius Jonas Gavėnia.
Pasak ugniagesių, dirbti ant skardinio stogo, ant kurio sumontuoti saulės moduliai, buvo itin sudėtinga.
„Konstrukcija sudėtinga – stogas iš vadinamųjų „sandvičių“, yra medinės konstrukcijos, perdengimai. Kadangi stogas skardinis ir ant jo įrengti saulės moduliai, ardymo darbai bei likusių židinių pasiekimas užtruks“, – aiškino L. Uselis.
Ugnį intensyvino ir pastate laikyta produkcija – riebios žuvys. Mat būtent šiame pastate veikė rūkyklos ir vytinimo cechai.
„Gaisras kilo rūkyklos zonoje. Skarda neleido ugniai išeiti į išorę, todėl ji išplito po visą palėpę. Per ugniasienę persimetė ir į kitą palėpę, todėl darbai labai sudėtingi“, – pasakojo Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Tomas Nausėdas.
Teigiama, kad gaisro metu rūkykloje žmonių nebuvo.
„Kol budime, nukentėjusiųjų nepastebėjome“, – teigė gaisrininkas.
Dėl tirštų dūmų šilutiškiai buvo perspėti apie oro taršą.
„Gyventojų prašėme užsidaryti langus ir, jei įmanoma, nebūti lauke. Degėsių kvapas sklinda į gyvenamą teritoriją“, – aiškino savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas Darius Endzelis.
Nors gyventojų buvo prašoma nevykti į gaisravietę, smalsuolių netrūko. Kai kurie tikino jokių perspėjimų į mobiliuosius telefonus negavę.
„Visko gaila, kas dega. Tiek žmonių gali likti be darbo“, – kalbėjo vietos gyventojas.
„Gyvenu netoliese, tiesiog atvažiavau pažiūrėti“, – sakė kitas gyventojas.
„Daug žmonių dirbo. Girdėjau, apie 160, trimis pamainomis“, – pasakojo vietos gyventojas.
„Tikėkimės, kad viskas buvo apdrausta. Jei ne – tai jau būtų aplaidumas“, – svarstė pašnekovas.
Įmonė kol kas nekomentuoja, ar turtas buvo apdraustas ir kiek laiko gali užtrukti veiklos atnaujinimas.
Kadangi užsidegė stogas su saulės baterijomis, iš pradžių manyta, jog gaisras kilo būtent dėl jų. Tačiau pareigūnai sako, kad baterijos gali būti niekuo dėtos.
„Labai tikėtina, kad gaisras kilo dėl avarinio elektros instaliacijos darbo. Vienoje skydinėje radome daug laidų, kurie galėjo užsidegti, o ugnis per tam tikrą angą persimetė į palėpę“, – aiškino T. Nausėdas.
Beje, ši žuvų perdirbimo įmonė nuo gaisrų nukentėjo ir prieš dešimtmetį – tuomet taip pat degė stogas.
