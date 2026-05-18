 Po incidento dėl drono Utenos rajone – prokuratūros žingsnis

2026-05-18 10:47
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Incidentas, kurio metu į Utenos rajone esantį kaimą įskrido ir nukrito galimai karinis dronas, bus tiriamas jau atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, sako Generalinė prokuratūra.

Po incidento dėl drono Utenos rajone – prokuratūros žingsnis / Asociatyvi S. Lisausko/BNS nuotr.

„Incidentas tiriamas ikiteisminiame tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje“, – Eltą informavo Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), sekmadienio vakarą pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną gautas sekmadienį 19.14 val.

Kaip vienas iš epizodų 2022 m. pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje tiriami ir kiti Lietuvoje įvykę incidentai, susiję su įskridusiais dronais.

ELTA primena, kad kovo mėnesį į Lietuvą įskrido ir Varėnos rajone ant Lavyso ežero nukrito, kaip vėliau paaiškėjo, ukrainietiškas dronas. Kariuomenė informavo, jog objektas nebuvo užfiksuotas radarų.

Pernai liepos pabaigoje policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį. Nukritęs dronas su pritaisytu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Jonavos rajone esančiame poligone.

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d – tuomet šalies oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė.

