Po sukrečiančios žmogžudystės – ekspertų atsakas dėl mirties bausmės

Kriminologas Gintautas Sakalauskas aiškina, kad už paprastą nužudymą be kvalifikuojančių aplinkybių Lietuvoje gresia laisvės atėmimas nuo 7 iki 15 metų. Tačiau bausmė gali būti gerokai griežtesnė, jei nustatomi kvalifikuojantys požymiai.
„Kvalifikuojantys požymiai gali būti savanaudiškos paskatos, itin žiaurus elgesys ar artimo žmogaus nužudymas. Tokiu atveju gresia nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos“, – laidoje „Už ar prieš“ aiškino G. Sakalauskas.
Daugelis galvoja, kad žmonės bijos ir nebenusikals, bet tai neveikia.
Vis dėlto, anot jo, bausmių griežtinimas nebūtinai sumažina nusikaltimų skaičių.
„Pagal Europos žmogaus teisių praktiką turi likti viltis. Tai nereiškia, kad reikia visus paleisti, bet žmogus turi turėti šansą, o kartu labai svarbi ir elgesio kontrolė. Daugelis galvoja, kad žmonės bijos ir nebenusikals, bet tai neveikia. Žmonės apie bausmes negalvoja ir elgiasi labai primityviai“, – teigė jis.
Tuo metu žurnalistas Jaunius Matonis pasakojo, kad žiaurus M. S. nužudymas iš kitų rezonansinių bylų išsiskyrė neįprastomis aplinkybėmis.
„Viskas prasidėjo įprastai – pranešimu apie dingimą socialiniuose tinkluose. Tuo labiau, kad jis išvyko ryte, o jau pavakarę buvo paskelbta paieška“, – laidoje „Už ar prieš“ kalbėjo J. Matonis.
Anot jo, vienu svarbiausių šios istorijos momentų tapo aktyvūs M. S. tėvo veiksmai.
„Kai sužinojome, kad tėtis naktį važiavo ieškoti ir kaip pėdsekys pagal padangų protektorių atėjo iki sodybos bei bendravo su vėliau sulaikytu asmeniu, tokios istorijos neatsimenu. Kad dingtų pilnametis vyras pačiame jėgų žydėjime, o jo tėvas visą naktį ieškotų padangų žymių... Praktiškai ant lėkštutės, su visa pagarba teisėsaugininkams, parodytų vietą, kur reikėtų pradėti ieškoti“, – pasakojo žurnalistas.
Advokatas Algimantas Kolpertas laidoje „Už ar prieš“ taip pat atkreipė dėmesį į sudegusius automobilius, kurie šeimai tapo nerimą sukėlusiu ženklu.
„Sudegę automobiliai buvo tam tikras indikatorius. Šeima tikėjosi, kad gali nutikti dar viena nelaimė. Todėl M. S. tėvui tas nutikimas tapo priežastimi imtis staigesnių veiksmų“, – laidoje „Už ar prieš“ teigė advokatas.
Anot A. Kolperto, bausmė, kurios norėtų šeima – Justinos Gaigalaitės laisvės atėmimas.
LNK.lt primena, kad M. S. tėvai J. Gaigalaitę buvo apkaltinę padegus šeimos automobilius. Deja, byla buvo nutraukta neradus svarių įrodymų.
Balandžio 25-ąją buvo palaidotas M. S. Vyras dingo keliomis dienomis anksčiau – spėjama, kad jis buvo įviliotas į spąstus. Paieškas pradėję pareigūnai miške aptiko jo transporto priemonę.
Netrukus policija apsupo šalia esančią sodybą Panevėžio rajone – ten buvo rasti į batutą įsukti M. S. palaikai su šautine žaizda galvoje. Buvo suimti trys įtariamieji – buvusi paramediko antroji pusė J. Gaigalaitė ir jos sugyventinis Vilius Solkanas bei šio tėvas, už užstatą vėliau paleistas Ilja Solkanas.
