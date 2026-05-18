Policijos komisariate sulaikytas vyras sužalojo pareigūną

Marijampolėje, J. Basanavičiaus gatvėje esančiose vyriausiojo policijos komisariato patalpose, sekmadienį pristatytas už viešosios tvarkos nusižengimą neblaivus (atsisakė pasitikrinti girtumą) vyras aktyviais veiksmais sukėlė fizinį skausmą pareigūnui, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.
1992 metais gimęs pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, tęsė tarnybą.
1978 metais gimusiam vyrui pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui.
