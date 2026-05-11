 Per policijos reidą įkliuvo prokuroras: vairavo neblaivus

2026-05-11 17:48
BNS inf.

Kupiškio rajone prie vairo pirmadienio rytą sustabdžius Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorą, jis nušalintas nuo pareigų.

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, policijos vykdytos vairuotojų kontrolės metu užfiksuota, kad automobilį neblaivus vairavo Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Arvydas Gramba.

Jo vairuotas asmeninis automobilis Kupiškio rajone buvo sustabdytas apie 8 val. Vairuotojui buvo nustatytas 0,9 prom. girtumas, dėl to pradėta administracinė teisena.

Gavus pranešimą apie įvykį, generalinės prokurorės Nidos Grunskienės įsakymu prokuroras pirmadienį nušalintas nuo pareigų, Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyrius pradėjo tarnybinį patikrinimą.

