Ramybę sudrumstė sirenos: paaiškėjo, kas nutiko

Pranešimą apie įvykį ugniagesiai gavo tądien apie 20 val. Tuo metu Pirmojoje Melnragėje saulėlydžiu besigrožėjusių poilsiautojų dėmesį patraukė sirenų gausmas.
Žmonės matė, kaip į paplūdimį atvyko ugniagesiai narai: vienas žiūronais dairėsi į jūrą, o keli kiti iš tolo stebėjo situaciją. Jie buvo pasiruošę ir gelbėjimui skirtą įrangą – valtį.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Maslauskienė nurodė, kad gelbėtojai buvo iškviesti dėl galimo skendimo.
„Pranešėjas teigė, kad ties molu, 300 metrų nuo kranto, plaukia vyras, baiminasi, kad gali nuskęsti. Tačiau atvykus, pagalba nebuvo reikalinga. Sportininkas parplaukė į krantą. Jį pastebėję žmonės nusigando, kad gali neįveikti bangų, bet jis sėkmingai parplaukė, tad ugniagesiai atvažiavo tik įvertinti situacijos“, – sakė A. Maslauskienė.
Anot jos, tokių situacijų šiltuoju metų laiku tikrai pasitaiko.
„Pasitaiko. Faktas – jau geriau paskambinti, kad paskui nebūtų per vėlu. Būna, kad kažkas pamato kokį nors plūduriuojantį objektą, kažkam pasirodo, kad tai žmogus. Tad jau geriau patikrinti negu spėlioti“, – neabejojo A. Maslauskienė.
Naujausi komentarai