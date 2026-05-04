Šepetos durpyne kilo gaisras: dega apie 15 hektarų teritorijos

Šiandien, 13.23 val., ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie tolumoje matomus dūmus ties Bukėnų kaimu.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega Šepetos durpynas, kuris užima 50 hektarų plotą. Preliminariais duomenimis, dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos.
Gaisro gesinimui sutelktos gausios ugniagesių pajėgos.
16.50 val. ugniagesiai pranešė, kad gaisrą gesina 28 VPGT pareigūnai, dirba 41 įmonės darbuotojas, yra pasitelkta dešimt automobilinių cisternų ir dešimt įmonės sunkiosios technikos vienetų.
„Detalesniam situacijos vertinimui netrukus vietoje bus atliekama žvalgyba iš oro, pasitelkiant dronus“, – kiek anksčiau nurodė ugniagesiai.
15 km spinduliu nuo gaisravietės buvo išsiųstas toks trumpasis perspėjimo pranešimas gyventojams: „Dėl gaisro, kilusio Šepetos durpyne, Šepeta, Kupiškio rajonas, galima oro tarša. Rekomenduojame vengti buvimo lauke, uždaryti namų langus. Perspėkite kitus, sekite informacinius pranešimus.“
Daugiau informacijos – www.lt72.lt.
Atliks kietųjų dalelių matavimus aplinkos ore
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), į gaisro vietą išsiųsti ir Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai. AAA atlieka pirminį prognostinį teršalų sklaidos modeliavimą, į įvykio vietą išvyko Agentūros laboratorija, kuri atliks kietųjų dalelių matavimus aplinkos ore.
AAD duomenimis, šiuo metu vyrauja vakarų krypties ir pietvakarių krypties vėjai. Pagal pirminį prognostinį modeliavimą esant vakarų krypties vėjui, teršalų ir dūmų šleifas nešamas rytų link, t. y. link gyvenviečių: Bukėnų, Papilių, Juodpėnų (pastaroji gyvenvietė yra apie 12 km nuo gaisro židinio). Esant pietvakarių krypties vėjui, dūmų šleifas nešamas link Šepetos gyvenvietės, kuri nuo gaisro vietos nutolusi tik per 1–3 km.
„Šiuo metu detalesnės informacijos apie degimo intensyvumą ir kitas sąlygas ir aplinkybes nėra, todėl vertinimas atliktas pagal „blogiausią galimą scenarijų“, – skelbė AAA.
Anot agentūros, degant durpynui galimas didžiausias aplinkos oro užterštumas degimo produktais: kietosiomis dalelėmis (dūmai, pelenai, suodžiai), anglies monoksidu (toksiškos dujos, atsirandančios dėl nepilno degimo), azoto oksidais, sieros dioksidu, policikliniais aromatiniais angliavandeniliais ir kt. teršiančiomis medžiagomis.
Rekomenduojama vengti buvimo lauke
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai priminė, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
Jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite į priešvėjinę pusę, kad vėjas neneštų dūmų į jus.
Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti. Nepalikite lauke gyvūnų.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
Naujausi komentarai