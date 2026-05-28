Sukčių kišenėse – 50 tūkst. eurų: manė investavęs į kriptovaliutą, o liko be pinigų

Pranešama, kad trečiadienį Vilniuje, Vytauto gatvėje, namuose moteriai, gimusiai 1955 metais, bandant prisijungti prie banko internetinės bankininkystės puslapio ir suvedus autentifikacijos kodus, nuo jos banko sąskaitos į kito asmens sąskaitą neteisėtai buvo pervesta 19 tūkst. eurų.
Tuo metu į Šilalės rajono policijos komisariatą kreipėsi vyras, gimęs 1964 metais, kuris pareiškė, kad laikotarpiu nuo kovo 10 dienos iki gegužės 27 dienos kriptovaliutų investavimo platformoje tariamai investavus pinigus, iš jo apgaulės būdu išviliota 30 tūkst. eurų.
Dėl šių atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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