 Sulaikyta kalėjimo darbuotoja: bandė įnešti nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus

Sulaikyta kalėjimo darbuotoja: bandė įnešti nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus

2026-06-01 18:16 diena.lt inf.

Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai, atlikę viešo bei neviešo pobūdžio ikiteisminio tyrimo veiksmus, šių metų gegužės 29 dieną apie 6.30 val., sulaikė Marijampolės kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesniąją specialistę, kuri į kalėjimą ketino įnešti nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus.

Kaip teigė LKT, asmens kratos metu, pas pareigūnę buvo rastas paketas su galimai narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, įvairių rūšių receptiniai vaistai bei graminės svarstyklės. 

Pareigūnai, atlikę kratas sulaikytos pareigūnės namuose, rado dar vieną paketą su galimai narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, du mobilaus ryšio telefonus, kurie, kaip įtariama, turėjo būti įnešti į įkalinimo įstaigą. Taip pat rasti šeši vienetai skirtingo kalibro šovinių bei kitų ikiteisminiam tyrimui reikšmingų daiktų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl piktnaudžiavimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu bei neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. 

Pareigūnė nušalinta nuo tarnybos.

Šiame straipsnyje:
Saugumo valdymo skyrius
Lietuvos kalėjimų tarnyba
draudžiami daiktai
Marijampolės kalėjimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų