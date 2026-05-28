 Tauragės rajone pavogti 94 medžiai, prie Druskininkų – sunkvežimio variklis

Tauragės rajone pavogti 94 medžiai, prie Druskininkų – sunkvežimio variklis

2026-05-28 11:03
BNS inf.

Žemės sklype Tauragės rajone vyras pasigedo 94 medžių, tuo metu kaime Druskininkų savivaldybėje kitas vyras prarado sunkvežimio variklį.

<span>Tauragės rajone pavogti 94 medžiai, prie Druskininkų – sunkvežimio variklis</span>
Tauragės rajone pavogti 94 medžiai, prie Druskininkų – sunkvežimio variklis / Asociatyvi J. Elinsko/BNS nuotr.

Kaip ketvirtadienį pranešė Tauragės apskrities policija, gegužės 9-ąją atvykęs į savo žemės sklypą Kasbarynų kaime, 1980 metais gimęs vyras rado išpjautus ir pavogtus 94 vienetus įvairių medžių, taip sukeliant 4 tūkst. eurų nuostolį.

Alytaus apskrities policija trečiadienį gavo 1956 metais gimusio vyro pareiškimą, kad balandį atvykęs į savo sodybą Stračiūnų kaime, jis pasigedo sunkvežimio „GAZ 53“ variklio su pavarų dėže ir aušinimo radiatoriaus. Žala siekia 1,2 tūkst. eurų.

Pareigūnai dėl abiejų įvykių pradėjo vagysčių ikiteisminius tyrimus.

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pavogti medžiai
Druskininkai
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