Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų nuosprendis, kuriuo šiam 1997 metais gimusiam vyrui uždrausta vairuoti kelių transporto priemones dvejus metus, įsiteisėjo praėjusių metų vasario 20 dieną. Po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo transporto priemones jis vairavo vienuolika kartų.
Teisės vairuoti netekusiam bet vairavusiam ir policijai įkliuvusiam vyrui – rimti nemalonumai
2026-04-29 11:53
Raseinių rajono gyventojas, kuriam teismas uždraudė vairuoti, draudimui nepakluso, buvo vienuolika kartų sustabdytas bevairuojant, todėl pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vengimo atlikti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes arba baudžiamojo poveikio priemones, trečiadienį pranešė Šiaulių apskrities policija.
Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.
