Teismas leido suimti Bangladešo piliečius gabenusį latvį

Penktadienį vakare Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos pareigūnai ties Panovių kaimu (Šakių rajonas) sustabdė patikrinti automobilį „BMW 530“. Šio automobilio bagažinė buvo neatskirta nuo salono.
Anot VSAT, transporto priemonę su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 34-erių Latvijos pilietis, kartu vyko dar penki asmenys. Svetimšaliai prisistatė Bangladešo piliečiais, bet nė vienas iš jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvos teritorijoje suteikiančių dokumentų.
Kaip skelbia pasieniečiai, vairuotoją ir jo keleivius pareigūnai sulaikė, juos laikinai priglaudė du Pagėgių pasienio užkardos padaliniai.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Bangladešo piliečius gabenusiam vairuotojui skirta kardomoji priemonė – 10 parų suėmimas.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
