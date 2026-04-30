 Teismui perduota Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario Justo Truncės „čekiukų“ byla

Teismui perduota Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario Justo Truncės „čekiukų“ byla

2026-04-30 15:00
BNS inf.

Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys Justas Truncė kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais.

<span>Teismui perduota Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario Justo Truncės „čekiukų“ byla</span>
Teismui perduota Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario Justo Truncės „čekiukų“ byla / Asociatyvi V. Skaraičio / BNS nuotr.

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 metais J. Truncė, eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 14,7 tūkst. eurų.

Politikas taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos ir taip sumenkino tarybos nario autoritetą, visuomenės pasitikėjimą juo, kaip valstybės politiku, bei pakirto pasitikėjimą Alytaus rajono savivaldybe.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą pradėjo ir atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismui.

Šiame straipsnyje:
Alytaus rajono savivaldybė
tarybos narys
Justas Truncė
čekiukų byla

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų