Teismui perduota Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario Justo Truncės „čekiukų“ byla

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 metais J. Truncė, eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 14,7 tūkst. eurų.
Politikas taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos ir taip sumenkino tarybos nario autoritetą, visuomenės pasitikėjimą juo, kaip valstybės politiku, bei pakirto pasitikėjimą Alytaus rajono savivaldybe.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą pradėjo ir atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismui.
