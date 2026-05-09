Teko vaduoti vaikus: viskas baigėsi dar palyginus laimingai

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 8 d. po pietų, 15.18 val., buvo gautas pagalbos prašymas iš E. Steponaičio gatvės.
Moteris pranešė, kad bute užsitrenkė du jos mažamečiai vaikai.
Į įvykio vietą atskubėjo ugniagesiai.
Pasistatęs glaustines kopėčias, ugniagesys gelbėtojas per langą bendravo su viduje buvusiais vaikais. Jis paaiškino, kaip reikia atidaryti langą.
Vaikai atidarė langą, tuomet ugniagesys pateko į butą ir iš vidaus atrakino užsitrenkusias duris.
