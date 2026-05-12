 Tvenkinyje – kumelės gelbėjimo operacija: į krantą traukė ekskavatoriumi

2026-05-12 12:08
BNS inf.

Tauragės rajone pirmadienio rytą į tvenkinį įkritus kumelei, ją ištraukti padėjo savanoris ugniagesys, ekskavatoriumi nukasęs šlaitą.

Tvenkinyje – kumelės gelbėjimo operacija: į krantą traukė ekskavatoriumi / Asociatyvi T. Lukšio/BNS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, apie 9 val. pranešta, kad iš tvenkinio Užbūdupio kaimo Dvargančio gatvėje negali išlipti į jį įkritęs arklys.

Atvykus pajėgoms, kumelė buvo apie 24 kv. metrų ploto tvenkinyje, maždaug metro gylyje, pusmetris nuo kranto. Gyvūnas išlipti negalėjo dėl stačių šlaitų.

Į pagalbą atvyko Sungailiškių ugniagesių komandos savanoris, ekskavatoriumi nukasęs tvenkinio šlaitą. Kumelė apjuosta lynu ir ekskavatoriumi saugiai ištraukta į krantą.

