Tvenkinyje – kumelės gelbėjimo operacija: į krantą traukė ekskavatoriumi

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, apie 9 val. pranešta, kad iš tvenkinio Užbūdupio kaimo Dvargančio gatvėje negali išlipti į jį įkritęs arklys.
Atvykus pajėgoms, kumelė buvo apie 24 kv. metrų ploto tvenkinyje, maždaug metro gylyje, pusmetris nuo kranto. Gyvūnas išlipti negalėjo dėl stačių šlaitų.
Į pagalbą atvyko Sungailiškių ugniagesių komandos savanoris, ekskavatoriumi nukasęs tvenkinio šlaitą. Kumelė apjuosta lynu ir ekskavatoriumi saugiai ištraukta į krantą.
