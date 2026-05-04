Utenoje „Audi“ susidūrė su autobusu: per avariją nukentėjo trys žmonės

Kaip pranešė Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 18.55 val. Molėtų ir Palangos gatvių sankryžoje, blaivi automobilio „Audi A3“ vairuotoja, gimusi 1975 m., važiuodama Palangos gatve, nepraleido Molėtų gatvėje, pagrindiniu keliu, važiuojančio autobuso „Marcopolo Viaggo“, kurį vairavo blaivus vyras, gimęs 1971 m.
Eismo įvykio metu buvo sužalotos dvi „Audi A3“ keleivės, gimusios 1970 m. ir gimusios 2005 m., taip pat sužalojimus patyrė ir „Audi A3“ vairuotoja.
Autobuso vairuotojas ir autobuso keleiviai nenukentėjo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
