Verslininkas kaltinamas bendrovės pinigų švaistymu kelionėms ir asmeninėms skoloms

Tyrimo duomenimis, kaltinamasis veikė nuosekliai ir kryptingai, siekdamas asmeninės turtinės naudos, o dėl jo veiksmų padaryta žala vertinama šimtais tūkstančių eurų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, laikotarpiu nuo 2020 metų birželio iki 2022 metų rugsėjo kaltinamasis faktiškai vadovavo bendrovei ir kontroliavo jos finansinę veiklą.
Siekdamas nuslėpti tikrąją bendrovės finansinę padėtį, jis sąmoningai neorganizavo tinkamos apskaitos: nepaskyrė už apskaitą atsakingo asmens, neįformino grynųjų pinigų operacijų, nefiksavo dalies pajamų ir išlaidų, neregistravo ūkinių operacijų apskaitos registruose. Dėl tokių veiksmų tapo neįmanoma nustatyti tikrųjų bendrovės veiklos rezultatų, jos turto bei įsipareigojimų.
Nusikalstama schema buvo grindžiama bendrovės lėšų naudojimu asmeniniams tikslams: buvo apmokamos kitų įmonių skolos, padengiami asmeniniai įsipareigojimai, apmokėtos kelionės, pirktos įvairios prekės ir paslaugos. Tokiu būdu, tyrimo duomenimis, buvo pasisavinta bei iššvaistyta beveik 757 tūkst. eurų.
Be to, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos tyrėjai, atlikę šį ikiteisminį tyrimą, nustatė, kad kaltinamasis neteisėtai disponavo kredito lėšomis.
Gavęs finansavimą bendrovės projektams, dalį paskolų jis panaudojo ne pagal paskirtį – dengė kitų įmonių įsipareigojimus, pervedė pinigus tretiesiems asmenims ar išgrynino lėšas asmeninėms reikmėms. Dėl tokių veiksmų finansų įstaigoms buvo padaryta didelė turtinė žala: vienai jų – daugiau kaip 42 tūkst. eurų, kitai – 85 tūkst. eurų.
Prokurorės Astos Mickevičiūtės teigimu, nusikalstama schema veikė ilgą laiką, o kaltinamojo formaliai paskirti vadovai buvo naudojami tik kaip priedanga, jiems nežinant apie faktiškai vykdomas finansines operacijas.
Verslininkui pareikšti kaltinimai dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo bei kredito panaudojimo ne pagal paskirtį. Dėl bankroto likviduojamos įmonės nemokumo administratorius bendrovei padarytos žalos atlyginimui jam pareiškė civilinį ieškinį 756,9 tūkst. eurų sumai.
Pažymėtina, kad kaltinamasis anksčiau jau buvo ne kartą teistas už finansinio pobūdžio nusikalstamas veikas, susijusias su apskaitos pažeidimais ir sukčiavimu.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmams.
