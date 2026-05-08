Vyrą keturis mėnesius maustė sukčiai

Tauragės apskrities policija penktadienį pranešė, kad 1972 metais gimęs vyras pinigus investavo nuo sausio 8-osios iki balandžio 30 dienos. Pinigus apgaulės būdu pasisavino nepažįstami asmenys.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Į Tauragės rajono policiją kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad investuodamas pinigus į kriptovaliutas neteko 28 tūkst. eurų.
