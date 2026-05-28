Vyro gyvybę gelbėti vykę policininkai tapo jo taikiniais

Gegužės 27 d. apie 18.36 val. Bendrasis pagalbos centras (BPC) Vilniaus apskrities policijos pareigūnams perdavė pranešimą, kad Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančiame Pastrėvio kaime vyras galimai ketina nusižudyti ir turi ginklą. Apie tai pranešęs žmogus nutraukė pokalbį.
Į nurodytą vietą atvykus policininkams, vyras, gimęs 1987 metais, kuriam nustatytas 2,85 prom. neblaivumas, gyvenamojo namo kieme nukreipė pistoletą „Bersa Thunder 9 Pro“ į Elektrėnų policijos komisariato pareigūnus ir laikė jį nukreipęs tol, kol pareigūnai vyrą nuginklavo.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui. Už tai gali grėsti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Šiemet, sausio–balandžio mėnesiais, Lietuvoje dėl pasipriešinimo pareigūnams pradėtas 31 ikiteisminis tyrimas, o per visus 2025 metus – 91. Policija ragina gyventojus gerbti pareigūnų darbą ir primena, kad agresyvūs veiksmai prieš pareigūnus užtraukia baudžiamąją atsakomybę.
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