„Femen“ ir „Pussy Riot“ surengė bendrą protestą prieš Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje

Moterys apnuogintomis krūtimis ir protestuotojos rožinėmis balaklavomis trečiadienį prie Rusijos paviljono reiškė savo nepasitenkinimą ir mėtė rožines dūmines bombas.
Protestas surengtas per žiniasklaidai skirtą renginį, likus trims dienoms iki šeštadienį numatyto parodos atidarymo.
„Esame čia tam, kad primintume, jog vienintelė Rusijos kultūra, vienintelis Rusijos menas šiandien yra kraujas, – sakė „Femen“ aktyvistė Ina Ševčenko, turėdama omenyje Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą. – Šis statinys stovi ant Ukrainos masinių kapaviečių.“ Jos teigimu, tai buvo pirmas kartas, kai abi grupės surengė bendrą protesto akciją.
Kovo mėnesį bienalės rengėjai pranešė, kad pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą 2022 m. vėl leis Rusijai dalyvauti meno parodoje. Tai, be kita ko, sulaukė Italijos premjerės Giorgios Meloni ir Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sybihos kritikos.
Virtinė Europos šalių kultūros ir užsienio reikalų ministrų laišku kreipėsi į rengėjus, dėl besitęsiančio karo Maskvos dalyvavimą pavadinę „nepriimtinu“. Europos Komisija vėliau pareiškė ketinanti „sustabdyti arba nutraukti“ savo 2 mln. eurų paramą, numatytą trejų metų laikotarpiui.
Balandžio pabaigoje apie savo atsistatydinimą paskelbė tarptautinė žiuri, pareiškusi, kad neteiks apdovanojimų šalims, kurių valstybių ir vyriausybių vadovams Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) yra išdavęs arešto orderius dėl karo nusikaltimų. Tai buvo taikoma Rusijai ir Izraeliui.
Rusijos parodų erdvė bienalės metu nebus prieinama lankytojams. Vietoje to muzikiniai pasirodymai bus įrašyti iš anksto ir vėliau parodyti ekranuose lauko erdvėje.
Bienalės prezidentas Pietrangelo Buttafuoco žurnalistams sakė: „Jei bienalė pradėtų rinktis ne kūrinius, o priklausomumą, ne vizijas, o pasus, ji nustotų būti tuo, kuo visada buvo: vieta, kurioje susitinka pasaulis – juo labiau tada, kai pasaulis yra draskomas“.
Dėl žiuri atsistatydinimo ir „ypatingos tarptautinės geopolitinės padėties“ organizatoriai apdovanojimų teikimą nukėlė į paskutinę parodos dieną – lapkričio 22-ąją. Bienalė taip pat paskelbė, kad bus skirti du apdovanojimai, dėl kurių galės balsuoti lankytojai. Vienas iš jų „pagal įtraukties ir lygiateisiškumo principą“ galės būti įteiktas bet kuriam dalyviui – įskaitant ir Rusiją.
Venecijos bienalė vyksta nuo 1895 metų. Šiais metais ji rengiama nuo gegužės 9 d. iki lapkričio 22 d.
