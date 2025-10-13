Genocido centras: partizanų kapams žymėti skirti ženklai parduodami neteisėtai

Centras pranešė gavęs informacijos, kad viename internetiniame skelbimų portale pasirodė skelbimas, kuriame siūloma įsigyti du medalius – „Lietuvos Partizanas“ ir „Lietuvos Partizanų Ryšininkas“.
LGGRTC teigimu, skelbimo fotografijose matyti, kad tai centro užsakymu pagaminti ženklai, kuriais žymimi partizanų ir jų ryšininkų kapai, laisvės kovotojų paminklai.
„Centro specialistų vertinimu, internete pasirodę ženklai gali būti neteisėtai įgyti arba pagaminti be LGGRTC žinios“, – teigiama pranešime.
Anot jo, minėtus ženklus LGGRTC užsakymu 2024 metais sukūrė ir gamybai parengė architektas Tauras Budzys ir skulptorius Jonas Gencevičius.
„Pabrėžiame, kad turtinės autorinės teisės į ženklus „Lietuvos Partizanas“ ir „Lietuvos Partizanų Ryšininkas“ priklauso LGGRTC. Bet koks šių teisių pažeidimas užtraukia įstatymų numatytą teisinę atsakomybę“, – rašoma pranešime.
Be to, šie ženklai ant kapaviečių, paminklų gali būti tvirtinami tik gavus kapavietę prižiūrinčių asmenų sutikimą, o jeigu juo norima pažymėti Kultūros paveldo departamento registre esančius paminklus, privalu gauti šios institucijos suderinimą.
Ženklus pagal poreikį gamintojui užsako LGGRTC.
Savivaldybės, visuomeninės organizacijos ženklus gali nusipirkti iš LGGRTC, prieš tai pateikusios sąrašą partizanų kapų, kuriuos norės pažymėti.
Fiziniams asmenims LGGRTC šių ženklų neteikia ir nepardavinėja.
Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944–1953 metais. Jame dalyvavo ne mažiau kaip 50 tūkst. žmonių, o visame pasipriešinimo judėjime kaip pogrindžio organizacijų nariai, rėmėjai dalyvavo apie 100 tūkst. Lietuvos gyventojų. Šiame kare žuvo per 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų.
