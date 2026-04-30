Į paskutinę kelionę išlydėtas dirigentas Romualdas Gražinis

R. Gražinis amžinojo poilsio atguls Antakalnio kapinėse.
Šv. Mišios už dirigento sielą buvo aukojamos vakar Bernardinų bažnyčioje.
R. Gražinis buvo kamerinio choro „Aidija“ meno vadovas ir dirigentas.
Jis gimė 1962 metais Rusijoje, choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje, Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, studijavo grigališkąjį choralą Paryžiaus konservatorijoje, o dirigavimą – Bulonės konservatorijoje.
R. Gražinis buvo Vilniaus naujosios muzikos ansamblio narys, dirbo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos giedojimo dėstytoju, Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokykloje.
Jis buvo nuolatinis Dainų švenčių dirigentas, bendradarbiavo su pagrindiniais šalies, užsienio atlikėjais.
R. Gražinis buvo pirmasis profesionalus muzikas Lietuvoje, aktyviai prisidėjęs prie grigališkojo choralo tradicijų atgaivinimo, vienas iš giedojimo mokyklos „Schola Cantorum Vilnensis“ steigėjų.
Jis buvo ne tik sakralinės muzikos atlikimo autoritetas, bet ir vienas iš senosios muzikos bei LDK kultūrinių tradicijų atstatymo iniciatorių, jo vadovaujami kolektyvai dalyvavo ir buvo pirmieji senosios muzikos operų Lietuvoje bendraautoriai.
R. Gražinis 2012 metais apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, 2013 metais gavo Vyriausybės kultūros ir meno premiją, 2022 metais – Kultūros ministerijos garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
Pernai Nacionalinei M. K. Čiurlionio menų mokyklai minint 80-mečio jubiliejų, R. Gražinis apdovanotas aukščiausiu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklu už išskirtinius pedagoginės veiklos rezultatus, atsidavimą ugdymui, menui ir Lietuvos chorinės kultūros puoselėjimą.
R. Gražinio dukra Mirga Gražinytė-Tyla – pasaulinio garso dirigentė.
Dėl dirigento R. Gražinio mirties užuojautas reiškė prezidentas, Seimo pirmininkas, premjerė.
