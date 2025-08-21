 Istorinis įvykis Lietuvos kultūrai: atkeliauja net du mobiliosios fotografijos Oskarai

Žinomo Lietuvos komunikacijos eksperto ir fotografo Ričardo Jarmalavičiaus kūryba pelnė mobiliosios fotografijos Oskarą – jo pavardė nuskambėjo Niujorke paskelbus pasaulinio konkurso „iPhone Photography Awards“ rezultatus.

Ričardas Jarmalavičius

Autoritetinga tarptautinė komisija nugalėtojus rinko iš šimtų tūkstančių nuotraukų, atkeliavusių iš daugiau kaip 140 pasaulio šalių, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Mobiliuoju telefonu „iPhone“ daryta lietuvio nuotrauka „Kelias prie jūros“ pelnė platininį apdovanojimą už trečią vietą Gyvenimo būdo kategorijoje. Dar šešios jo nuotraukos šiemet pateko tarp finalininkų ir gavo „Honorable Mention“ titulus.

Kelias prie jūros. Calella de Palafrugell, Katalonija, Ispanija, 2024. iPhone 15 Pro Max © IPPAWARDS
Kelias prie jūros. Calella de Palafrugell, Katalonija, Ispanija, 2024. iPhone 15 Pro Max © IPPAWARDS / R. Jarmalavičiaus nuotr.

Trečią vietą Žmonių kategorijoje ir vieną „Honorable Mention“ įvertinimą šiemet taip pat pelnė žinomas Lietuvos žurnalistas Kęstutis Cemnolonskis, mobiliuoju telefonu užfiksavęs savo šeimos gyvenimą.

Sugauti svajonę. Panevėžys, Lietuva, iPhone 14 Pro Max © IPPAWARDS
Sugauti svajonę. Panevėžys, Lietuva, iPhone 14 Pro Max © IPPAWARDS / K. Cemnolonskio nuotr.

Pergalę R. Jarmalavičiui pelniusioje nuotraukoje „Kelias prie jūros“ įamžinta vasaros akimirka autoriaus pamėgtame Kosta Bravos pajūrio miestelyje Ispanijoje.

„Džiaugiuosi, kai mano asmeniniame akimirkų dienoraštyje žmonės pamato savo istorijas, prisiminimus ar svajones”, - pranešime žiniasklaidai sako R. Jarmalavičius.

Nuo šiol jo kolekcijoje yra jau trylika „iPhone Photography Awards“ įvertinimų. Ankstesnės šio prestižinio konkurso nominacijos pelnytos 2024, 2023, 2021 ir 2019 metais.

Nuo 2007 m. vykstantys „iPhone Photography Awards“ apdovanojimai dėl visuotinai pripažinto statuso vadinami mobiliosios fotografijos Oskarais ir sulaukia išskirtinio pasaulio žiniasklaidos dėmesio. Konkursui pateiktos nuotraukos gali būti darytos ir apdorotos tik su „iPhone“ ar „iPad“ įrenginiais ir juose esančiomis programėlėmis.

Daugiausiai mobiliuoju telefonu darytomis juodai baltomis nuotraukomis išgarsėjusio R. Jarmalavičiaus kūryba yra įvertinta jau daugiau kaip 130 tarptautinių apdovanojimų.

R. Jarmalavičius yra pelnęs aukščiausius įvertinimus pasauliniuose fotografijos konkursuose „PX3 Prix de la Photographie Paris“, „Tokyo Foto Awards“, „ND Awards“ ir kt. 2022 m. paskelbtuose mobiliosios fotografijos reitinguose „World's Top Mobile Photographer“ R. Jarmalavičius pripažintas šeštuoju visame pasaulyje ir pirmuoju Lietuvoje.

Fotomenininkas žiniasklaidai yra pripažinęs, kad nuotraukose atsispindintį jo savitą žvilgsnį į gyvenimą suformavo vaikystė vaikų globos namuose, tarnyba sovietų armijoje, saugant kalinius Rusijos Šiaurėje, turtinga žurnalistinė patirtis, knygos ir spalvingas asmeninis gyvenimas.

Maži dideli žingsniai. Issigeac, Dordogne, Prancūzija, 2024. iPhone 15 Pro Max © IPPAWARDS
Maži dideli žingsniai. Issigeac, Dordogne, Prancūzija, 2024. iPhone 15 Pro Max © IPPAWARDS / R. Jarmalavičiaus nuotr.

R. Jarmalavičius yra baigęs žurnalistiką ir fotožurnalistiką Vilniaus universitete, daug metų dirbo žurnalistu ir redaktoriumi įvairiose žiniasklaidos priemonėse, jau 25 metus vadovauja savo įkurtai ryšių su visuomene agentūrai „Publicum“, yra pasaulinės komunikacijos grupės „Havas“ partneris Baltijos šalyse.

R. Jarmalavičiaus kūrybiniai pasiekimai:

2025 iPhone Photography Awards, 3nd Place Winner, Lifestyle

2025 iPhone Photography Awards, 6 x Honorable Mention Winner

2024 PX3 Prix de la Photographie Paris (Paris Photo Prize), 11 x Honorable Mention Winner

2024 Tokyo International Foto Awards, 6 x Honorable Mention Winner

2024 International Photography Awards, 2 x Honorable Mention Winner

2024 iPhone Photography Awards, Honorable Mention Winner

2024 Monochromatic Awards Dodho, Finalist

2024 ND Awards, Honorable Mention Winner

2023 Tokyo International Foto Awards, Gold Winner, People Children

2023 Tokyo International Foto Awards, 3 x Honorable Mention Winner

2023 PX3 Prix de la Photographie Paris, Gold Winner, Portraiture Children

2023 PX3 Prix de la Photographie Paris, 2 x Bronze Winner, Smartphone / Night Photography

2023 PX3 Prix de la Photographie Paris, 10 x Honorable Mention Winner

2023 ND Awards, Silver Winner, People Children

2023 ND Awards, 3 x Honorable Mention Winner

2023 Monochrome Photography Awards, 2nd Place Winner, Portrait

2023 iPhone Photography Awards, 3 x Honorable Mention Winner

2023 International Photography Awards, 5 x Honorable Mention Winner

2023 Mobile Photography Awards, Honorable Mention Winner

2023 Monochromatic Awards Dodho, Finalist

2022 PX3 Prix de la Photographie Paris, 2 x Honorable Mention Winner

2022 International Photography Awards, 2 x Honorable Mention Winner

2022 European Photography Awards, 3 x Gold Winner

2022 European Photography Awards, 8 x Honorable Mention Winner

2022 Smartphone Contest Black & White Magazine, 3 x Winner

2022 Monochromatic Awards Dodho, 2 x Finalist

2022 Mobiography Awards, Honorable Mention Winner

2021 iPhone Photography Awards, Honorable Mention Winner

2021 PX3 Prix de la Photographie Paris, Bronze Winner, Smartphone

2021 PX3 Prix de la Photographie Paris, 3 x Honorable Mention Winner

2021 International Photography Awards, 2 x Honorable Mention Winner

2021 One Eyeland World’s Top B&W Photographers, 12 x Bronze Winner

2021 One Eyeland World’s Top B&W Photographers, 8 x Finalist

2021 Mobile Photography Awards, Honorable Mention Winner

2020 PX3 Prix de la Photographie Paris, 2 x Bronze Winner, Still Life / Portraiture Children

2020 PX3 Prix de la Photographie Paris, 6 x Honorable Mention Winner

2019 iPhone Photography Awards, Honorable Mention Winner

2019 PHOTO magazine, Le plus grand concours photo du monde, Laureate

2019 PHOTO magazine, Le plus grand concours photo du monde, 3 x Finalist

2018 Hotshoe Black & White Photography Awards, Street Photographer of the Year

2018 International Photography Awards, OneShot Street Photo, 3rd Place

2018 International Photography Awards, OneShot Street Photo, 3 x Honorable Mention Winner

2017 International Photography Awards, 3 x Honorable Mention Winner

2017 ViewBug Stairways Photo Contest, Winner

2016 Hotshoe Black & White Photography Awards, Travel Photographer of the Year

2016 International Photography Awards, Family of Men, Honorable Mention Winner

2016 PX3 Prix de la Photographie Paris, Honorable Mention Winner

2015 Mobile Photography Awards, Honorable Mention Winner

2007 Samsung Photography Competition Millimetres Matter, National Winner

