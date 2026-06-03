„Kačiukai“ iš šiukšlyno pasirodė esą lobis: iš atsitiktinio radinio sutuoktiniai uždirbo tūkstančius

Kaip skelbė BBC, Jungtinėje Karalystėje sutuoktiniai, kurie vedžiodami šunį pastebėjo du paveikslus šiukšlių konteineryje, pardavė šį radinį aukcione už daugiau nei 21 tūkst. JAV dolerių.
Paveikslai kelerius metus kabėjo poros namuose Pembrukšyre, kol jie nusprendė daugiau sužinoti apie šių kūrinių autorių.
Paaiškėjo, kad paveikslus nutapė žymus britų dailininkas L. Wainas, išgarsėjęs XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje dėl savo kačių atvaizdų.
„Mes visada juokavome, kad jie kada nors galbūt bus kažko verti, bet niekada tuo netikėjome“, – sakė pora.
Pasak sutuoktinių, iš pradžių jie norėjo paveikslus padovanoti marčiai, kuri labai mėgsta kates. Po metų jos namuose kūriniai grįžo savininkams ir dar kelerius metus puošė jų namus.
„Vieną dieną nusprendėme paieškoti informacijos apie Louisą Wainą ir buvome šokiruoti sužinoję, koks jis garsus. Apie jį net yra sukurtas filmas“, – teigė pora.
Jie turi omenyje 2021 m. išleistą biografinę dramą „Kibirkščiuojantis Louiso Waino gyvenimas“. Filme vaidina Benedictas Cumberbatchas ir Claire Foy.
Aukcionų namai pažymėjo, kad dailininkas dažnai susidurdavo su finansiniais sunkumais ir savo kūrinius parduodavo už mažas sumas. Tačiau šiandien jis laikomas vienu įtakingiausių britų menininkų.
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