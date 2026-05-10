Kanų kino festivalis: svarbiausi akcentai

Naujienų agentūra AFP apžvelgia labiausiai laukiamus šio renginio momentus ir pasirodymus.
Pagrindinis konkursas
Iš viso 22 filmai varžosi dėl prestižinės „Auksinės palmės šakelės“ už geriausią filmą, kuri bus įteikta gegužės 23 dieną.
Tokie autorinio kino grandai kaip ispanas Pedro Almodovaras (Pedras Almodovaras), japonas Hirokazu Kore-eda (Hirokadzu Koreeda) ar rumunas Cristianas Mungiu (Kristianas Mungiu) varžysis su kylančiais talentais, tokiais kaip belgų vunderkindas Lukas Dhontas (Lukas Dontas) ir prancūzė Lea Mysius (Lėja Mizjus).
Kino industrijoje daug kalbama apie Pietų Korėjos režisieriaus Na Hong-jino (Na Hongdžino) filmą „Hope“, kuriame vaidina tikrame gyvenime pora esantys Michaelas Fassbenderis (Maiklas Fasbenderis) ir Alicia Vikander (Alisija Vikander), taip pat apie pripažinto japonų režisieriaus Hirokazu Kore-edos dirbtinio intelekto ir technologijų tematikos kūrinį „Sheep in the Box“.
Devynių asmenų vertinimo komisijai šiemet vadovaus Pietų Korėjos režisierius Park Chan-wookas (Pak Čanvukas), tačiau joje bus ir JAV įžymybė, filmo „Substancija“ (The Substance) žvaigždė Demi Moore (Demi Mur).
Holivudo atsitraukimas
Skirtingai nei ankstesniuose festivaliuose, kuriuose buvo rodomi Tomo Cruise'o (Tomo Kruzo) filmai „Neįmanoma misija“ (Mission: Impossible) ar „Asas“ (Top Gun), šiemet nė viena didelė JAV studija nepasirinko Kanų savo juostų pristatymui.
Holivudas tradiciškai Kanų programoje šalia aštresnio, nepriklausomo kino suteikdavo spindesio ir masinei rinkai skirtų pramogų.
Tarp jų nebuvimo priežasčių – išlaidų mažinimas, augantis polinkis į griežtai kontroliuojamus pristatymus per socialinius tinklus ir rizika, kad Kanų kritikų kirtis gali pasmerkti filmą nesėkmei.
J. Travolta
Vienas žmogus, kurio neatbaidė vienos reikliausių kino industrijos publikų vertinimo perspektyva, yra kino legenda Johnas Travolta (Džonas Travolta).
Lėktuvus dievinantis aktorius atneš rimto žvaigždžių spindesio, kai pristatys savo režisūrinį debiutą „Propeller One-Way Night Coach“ apie jauno berniuko kelionę „aukso amžiaus aviacijoje“.
Pirmo ryškumo žvaigždės
Kitos pirmo ryškumo žvaigždės iš viso pasaulio žengs Kanų raudonaisiais kilimais: ateinančias dvi savaites Kanai bus viena iš daugiausiai įžymybių pritraukiančių vietų planetoje.
Scarlett Johansson (Skarlet Johanson) ir Adamas Driveris (Adamas Draiveris) pristatys amerikiečių režisieriaus Jameso Gray (Džeimso Grėjaus) trilerį „Paper Tiger“, o „Bohemijos rapsodijos“ (Bohemian Rhapsody) žvaigždė Rami Malekas (Ramis Malekas) – Iros Sachso (Airos Sakso) filmą „The Man I Love“.
Ispanų numylėtinis Javieras Bardemas (Chavjeras Bardemas), norvegų žvaigždė Renate Reinsve (Renatė Reinsvė), Kristen Stewart (Kristen Stiuart) ir Woody Harrelsonas (Vudis Harelsonas) vaidina filmuose, kurie pirmą kartą bus parodyti Prancūzijos Rivjeroje.
Taip pat turėtų pasirodyti Julianne Moore (Džulian Mur) ir Cate Blanchett (Keit Blanšet), o Barbra Streisand (Barbra Straizand) ir „Žiedų valdovo“ (Lord of the Rings) režisierius Peteris Jacksonas (Piteris Džeksonas) atsiims apdovanojimus už viso gyvenimo nuopelnus.
Ruso sugrįžimas
Vieno labiausiai tituluotų Rusijos nepriklausomų režisierių Andrejaus Zviagincevo pasirodymas bus minimas dėl kino ir asmeninių priežasčių.
Oskarui nominuotas filmų „Leviatanas“ (Leviathan) ir „Nemeilė“ (Loveless) režisierius vos nemirė nuo COVID-19, ištisus mėnesius praleido ligoninėje ir pabėgo iš tėvynės po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais.
Pirmasis jo filmas, pasirodantis po kone dešimtmečio pertraukos, vadinasi „Minotaur“ ir nagrinėja itin jautrią temą apie Rusijos buržuaziją, susiduriančią su šaukimu į kariuomenę karo Ukrainoje pradžioje.
Futbolas
Festivalyje šiemet bus stebėtinai daug futbolo, įskaitant britų sukurtą dokumentinį filmą „Cantona“ apie legendinį prancūzų puolėją Ericą Cantoną (Eriką Kantoną).
Argentiniečių sukurtas filmas „The Match“ atkreipia dėmesį į 1986 metų pasaulio čempionato rungtynes tarp Anglijos ir Argentinos, kurių galutinį rezultatą nulėmė įvartis, įskaitytas po Diego Maradonos žaidimo ranka.
Dirbtinio intelekto sukurtas J. Lennonas
Režisierius Stevenas Soderberghas (Stivenas Soderbergas) pristatys savo dokumentinį filmą „John Lennon: The Last Interview“, kuriame grupės „The Beatles“ dainų autorius Johnas Lennonas (Džonas Lenonas) rodomas likus kelioms valandoms iki jo nužudymo.
S. Soderberghas pavertė garso įrašą filmu, naudodamas archyvines nuotraukas kaip iliustracijas, ir prieštaringą žingsnį pasitelkdamas dirbtinio intelekto sugeneruotus velionio dainininko atvaizdus.
Kiti geriausi
Naujienose mirgant karo nualintam Iranui, Pegah Ahangarani filmas apie politines represijas „Rehearsals for a Revolution“ atrodo savalaikis.
Po to, kai pernai Kanuose pirmą kartą oficialioje programoje buvo parodytas Nigerijos filmas, broliai dvyniai Arie ir Chuko Esiri (Aris ir Čukas Esiriai) vėl atstovaus Nolivudui, pristatydami žvaigždžių kupiną filmą „Clarissa“.
Šiame filme, atrinktame į „Režisierių dviejų savaičių“ konkursą, vaidina serialo „Lokys“ (The Bear) žvaigždė Ayo Edebiri (Ajo Edebiri) ir juostoje „Selma“ vaidmenį sukūręs Davidas Oyelowo (Deividas Ojelovas).
Filmų „Krikštatėvis III“ (The Godfather III) ir „Oušeno vienuoliktukas“ (Ocean's Eleven) aktorius Andy Garcia (Endis Garsija) savo ruožtu pristato „Diamond“ – „aistros projektą“, prie kurio dirbo 15 metų.
