„Oskarų“ apdovanojimų laukia pokyčiai

Organizacija paskelbė, kad „Oskarų“ apdovanojimai bus teikiami tik aktoriams, kurie nurodyti filmo teisiniuose titruose, už vaidmenis kurie akivaizdžiai atlikti žmonių ir su jų sutikimu.
Naujieji reikalavimai taip pat galios ir filmų scenarijams, kurie turi būti parašyti žmonių.
Esminiai pokyčiai laukia ir tarptautinių ilgametražių filmų kategorijoje.
Iki šiol šioje kategorijoje kiekviena šalis galėjo pateikti tik vieną oficialią kandidatūrą. Tačiau pagal naujas taisykles, filmas kita nei anglų kalba galės būti nominuotas, jeigu prieš tai jis bus laimėjęs apdovanojimą tarptautiniame kino festivalyje, pavyzdžiui, Berlyne arba Kanuose.
Be to, nominacija bus skiriama konkrečiam filmui, o ne jį pateikusiai šaliai, o ant „Oskaro“ statulėlės bus išgraviruotas režisieriaus vardas ir pavardė bei filmo pavadinimas.
Pokyčiai laukia ir aktorių kategorijose, nuo šiol jie galės būti nominuojami už daugiau nei vieną vaidmenį, jei surinks pakankamai balsų. Anksčiau aktoriai negalėjo būti nominuojami kelis kartus vienoje kategorijoje už vaidmenis skirtinguose filmuose.
Kitose kategorijose dvigubos nominacijos buvo leidžiamos jau anksčiau. Pavyzdžiui, 2001 m. Stevenas Soderberghas buvo nominuotas kaip geriausias režisierius už filmus „Erina Brokovič“ (angl. „Erin Brockovich“) ir „Narkotikų kelias“ (angl. „Traffic“), ir laimėjo apdovanojimą už pastarąjį.
