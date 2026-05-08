„Pažaislio liepų alėjos vakarai“ skelbia 13-ojo sezono programą

Organizatoriai pabrėžia, kad „Pažaislio liepų alėjos vakarai“ išsiskiria ne tik kruopščiai sudaryta programa, bet ir ypatinga atmosfera – Pažaislio vienuolyno ansamblio aura. „Džiaugiamės, kad vasaros trečiadieniai tapo gražia tradicija – laiku, kai žmonės susitinka su muzika, vieni su kitais ir su pačiu savimi, – sakė vienas organizatorių Benas Jakštas. – Tad šis ciklas yra daugiau nei vien koncertai, tai vasaros ritualas, kviečiantis sustoti, įsiklausyti ir patirti gyvos muzikos magiją“.
Gegužės 27 d. koncertų ciklas prasideda gražia tradicija virtusiu atidarymo renginiu – degustacine vakariene ir teminiu koncertu. Karietų aikštėje koncertą surengs du scenos profesionalai – saksofonininkas Danielius PRASPALIAUSKIS ir fortepijono virtuozas Feliksas ZAKREVSKIS, o tematinę degustacinę vakarienę pristatys restorano „Monte Pacis“ (įvertinto „Michelin“ žvaigžde) šefas Raimundas Dambrauskas.
Birželio 4 d. lietuviškos muzikos diva ir elegantiškoji atlikėja – dainų kūrėja Monika LIU intymiai, jautriai, dramatiškai ir sentimentaliai dalinsis su klausytojais prisikaupusiomis istorijomis ir dainomis, kurios nebetelpa viduje. O pianistas Dmitrijus GOLOVANOVAS meistriškai sujungs viską į gyvą, kvėpuojantį garsinį filmą. Jų muzika ne groja, o pasakoja.
Birželio 10 d. pirmąkart „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ pasirodys grupė KAMANIŲ ŠILELIS. Manto ZEMLECKO ir Kamilės GUDMONAITĖS duetas savo kūryboje jungia archajišką folklorą su šiuolaikiniais ritmais, dambrelio garsais ir analoginiais sintezatoriais. Pažaislio vienuolyno apsuptyje grupė dovanos vakarą, kuriame susitiks gilios šaknys, modernus pulsas ir gyva emocija.
Birželio 17 d. suskambės melodijos, su kuriomis užaugome, kurios lydėjo ir vienijo mus visą gyvenimą, kurios suvirpins klausytojų širdis ir daugeliui primins jaunystę bei pakvies patirti teigiamas emocijas! Scenoje pasitiksime „HIPERBOLĖS” įkūrėją, maestro Viktorą PRAPRĄ su gyvo garso grupe.
Birželio 24 d. „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ pasiskleis Alinos ORLOVOS kūryba. Dabartiniame kūrybos etape Alina banguoja su „Nakties atvirukais“ – subtiliu, atmosferišku, kviečiančiu į tylią nakties būseną albumu, kuriame svarbiausia tampa jautrūs niuansai ir erdvė tarp garsų.
Liepos 1 d. į „Pažaislio liepų alėjos vakarus“ sugrįžta atlikėja Ieva NARKUTĖ. Kartu su gyvo garso grupe ji surengs autorinių dainų vakarą. Susirinkę į Ievos koncertus, visada gauna daugiau nei muziką. Atlikėjos pasirodymuose yra ir teatro, ir komedijos, ir rimtų įžvalgų.
Liepos 8 d. visi, žinantys, ko jie nori, turėtų pasižymėti savo kalendoriuose! „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ Adomas VYŠNIAUSKAS surengs koncertą kartu su gyvo garso grupe. Adomas ne tik atliks gerai žinomas savo dainas, bet ir nustebins naujais muzikos skambesiais. Tai vakaras, skirtas tiems, kurie vertina kokybišką muziką ir nepamirštamas akimirkas Tai muzikinė kelionė, kurioje susijungs jausmingas vokalas, išskirtinė Adomo charizma.
Liepos 15 d. klausytojai bus maloniai nustebinti, kaip jautriai ir preciziškai, akomponuojant ritmo grupei, Linas ADOMAITIS atliks ryškiausius visų laikų savo muzikinius perlus. Pasirinktas repertuaras atskleis dar vieną Lino ypatingą savybę – jis geba valdyti įvairiausių žanrų muziką. Tai, ko gero, ir yra stipriausias profesionalo bruožas.
Liepos 22 d. į akustinį koncertą kviečia jausmingoji Inga JANKAUSKAITĖ. Scenoje dainuojančiai aktorei gitara ir pianinu pritars Tomas DIČIŪNAS. Kiekvieną kartą stebinanti, ryški, kokybiško humoro ir tikrų emocijų nestokojanti atlikėja žada romantišką ir abejingų nepaliksiantį vakarą, kuris įsimins ilgam.
Liepos 29 d. pirmą kartą „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ koncertuos legendinės grupės „Antis“ vokalistas Algirdas KAUŠPĖDAS ir „Skamp“ vienas įkūrėjų Viktoras DIAWARA, arba kitaip – grupė „KaNdis”. Šis kūrybinis duetas - tai nieko panašaus, ką iki šiol būtumėte matę bei girdėję scenoje. Dueto išskirtinumas - muzikiniai eksperimentai, kitaip suskambę hitai ir scenoje vykstantys nepamirštami performansai.
Rugpūčio 5 d. į „Pažaislio liepų alėjos vakarus“ sugrįžta aktorius, režisierius, pedagogas Aidas GINIOTIS su grupe „PlumBum“, kurie pristatys publikos itin pamėgtą, visiems puikiai žinomo dainuojamosios poezijos pradininko Vytauto Kernagio ir kitų žinomų bardų bei „Keistuolių” teatro dainų programą „Nenusigąsk – tai mes“. Stilius: intelektualusis pusrokis.
Rugpjūčio 19 d. pirmąkart „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ dalyvausiantis atlikėjas Dainotas VARNAS pristatys naujausią savo programą „Aplink pasaulį per 100 minučių”, kurioje Didžiosios Britanijos, Airijos, Prancūzijos, Portugalijos, Italijos, Ispanijos, JAV, Kanados, Meksikos, Kubos, Švedijos, Norvegijos, Šveicarijos, Turkijos ir net Libano žvaigždžių garsūs kūriniai. Dainotas kūrinius rinko labai apgalvotai: jie visi labai gerai žinomi, bet nemaža dalis savyje slepia ir siurprizą.
Rugpjūčio 26 d. ypatingas koncertas, į kurį sparčiai tirpstantys bilietai rodo žiūrovų meilę žaviajai dainų autorei ir atlikėjai GIEDREI. Kartu su pianistu Andrejumi POLEVIKOVU ji pristatys autorinių dainų programą. Tai žada būti magiškas koncertas po rugpjūčio dangumi.
Rugsėjo 3 d. paskutiniame koncertų ciklo „Pažaislio liepų alėjos vakarai“ koncerte pasirodys: Ilona BALSYTĖ, Aidas GINIOTIS, Andrius KANIAVA, Gediminas STORPIRŠTIS, BJELLE ir Dominykas VAITIEKŪNAS. Pritariant ritmo grupei suskambės dar praėjusiame tūkstantmetyje sukurtos dainos, tokios kaip „Santechnikas iš Ukmergės“, „Baltas Paukštis“, „Ligoninė“, „Išjunk televizorių“, „Vyšnios Suvalkijoj“ ir kitos, kurių autoriai – Virgis Stakėnas, Vytautas Kernagis, Andrius Kulikauskas bei Marijus Šnaras. Tai nepamirštamas vakaras su teisinga muzika.
Koncertų pradžia – 19 val.
Leistis į nepamirštamas, jausmingas muzikines keliones kviečia „Bardai LT“, „Geros muzikos ekspertai“ ir svetingumo kompleksas „Monte Pacis“.
