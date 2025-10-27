Prie Vyriausybės bus skaitomi peticiją prieš Kultūros ministerijos išmainymą pasirašiusiųjų vardai

„Prie Vyriausybės, Vinco Kudirkos aikštėje, bus skaitomi Lietuvos kultūros bendruomenės peticiją prieš Kultūros ministerijos politinį išmainymą pasirašiusiųjų vardai“, – skelbė Kultūros asamblėjos atstovai.
Iš viso peticiją pasirašė per 81 tūkst. piliečių. Dokumente teigiama, jog pasirašiusieji reiškia „gilų susirūpinimą dėl Vyriausybės sprendimo išmainyti Kultūros ministeriją kaip politinių derybų objektą partijai „Nemuno aušra“.
„Raginame Lietuvos Respublikos prezidentą netvirtinti „Nemuno aušros” siūlomų kandidatų. Seimo rinkimus laimėjusią socialdemokratų partiją raginame nedelsiant pasitraukti iš šio susitarimo ir užtikrinti, kad Kultūros ministerija liktų atsakingose rankose, vadovaujama asmenų, kurių kompetencija, lyderystė kultūros lauke, strateginis požiūris į kultūros politikos formavimą ir sąžiningumas yra įrodyti“, – teigiama peticijoje.
Kaip skelbta, pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta minėta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Rengia 5-ąją Kultūros asamblėją
Protesto mėnesį inicijavusi meno atstovų bendruomenė pirmadienį renkasi į 5-ąją Kultūros asamblėją.
Reikalaujantys atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos aktyvistai pirmadienio vakarą žada aptarti praėjusią savaitę pradėto protesto mėnesio veiksmus, įsitraukimo galimybes, atsakys į bendruomenės klausimus.
„Sukanka mėnuo, kai Lietuvos kultūros bendruomenė sužinojo, kad socialdemokratai sulaužė prieš rinkimus duotą pažadą rūpintis kultūros sektoriumi. Rugsėjo 22 d. Kultūros ministerija politiniuose mainuose buvo patikėta antisemitiniam ir grėsmę demokratijos pamatams kuriančiam politiniam projektui“, – rašoma socialiniame tinkle „Facebook“.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Naujausi komentarai