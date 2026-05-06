Venecijos bienalėje atidarytas Lietuvos nacionalinis paviljonas

Lietuvos paviljone šiemet pristatomas menininkės Eglės Budvytytės kūrinys „gyva gyva-ta“.
„Atidarydami Lietuvos paviljoną 61-ojoje tarptautinėje Venecijos meno bienalėje, dar kartą patvirtiname: menas yra daugiau nei kūrybos rezultatas. Tai kalba, jungianti žmones, stiprinanti bendrystę ir padedanti išlikti net sudėtingiausiais laikais. Kultūra klesti tik tada, kai ji susitinka ir bendrauja su kitomis kultūromis, o ne užsidaro savyje“, – oficialiame atidaryme sakė ministrė Vaida Aleknavičienė.
„Lietuva, kaip ir kitos valstybės, būdama čia kartu su partneriais, išreiškia aiškią ir principingą poziciją: kultūrinė erdvė negali būti užleidžiama agresijai. Mūsų buvimas čia yra solidarumo ir atsakomybės ženklas“, – kalbėjo ministrė.
BNS rašė, jog didžiausioje pasaulyje šiuolaikinio meno parodoje, kuri kas dvejus metus vyksta Italijos kanalų išraizgytame mieste, dalyvauja menininkai iš kelių konfliktuojančių valstybių, įskaitant Ukrainą, Izraelį ir JAV.
Šiemet Rusija į programą buvo įtraukta pirmą kartą nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą, o šis sprendimas sukėlė Italijos vyriausybės ir Europos Sąjungos pasipiktinimą.
Bienalės vertinimo komisija praėjusią savaitę atsistatydino pareiškusi, kad neteiks apdovanojimų šalims, vadovaujamoms asmenų, kuriems Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) yra išdavęs arešto orderius – tai reiškia Rusiją ir Izraelį.
Dar anksčiau 22 šalių kultūros ir užsienio reikalų ministrai, tarp jų ir Lietuva, pasirašė Latvijos iniciatyva parengtą bendrą pareiškimą, kuriame ragino Venecijos bienalę persvarstyti sprendimą leisti Rusijai dalyvauti bienalėje.
Renginio metu kultūros ministrė išsakė tvirtą palaikymą Ukrainai ir jos žmonėms, kovojantiems už laisvę ir orumą, pažymėdama, kad kultūra šioje kovoje saugo tapatybę, stiprina dvasią ir suteikia vilties.
Taip pat kartu su Ukrainos vicepremjere, kultūros ministre Tetjana Berežna bei kitų šalių oficialiais atstovais priimtas bendras pareiškimas. Juo pasmerktas sistemingas Rusijos karas prieš Ukrainos kultūrą, tapatybę ir istorinę atmintį, o tarptautinė bendruomenė paraginta palaikyti sankcijas ir užkirsti kelią agresorei dalyvauti prestižiniuose pasaulio kultūros renginiuose.
„Kūrybos raiškos laisvė yra pamatinė vertybė, tad negalime leisti, kad ja būtų manipuliuojama siekiant pateisinti agresiją ar „išbalinti“ karo nusikaltimus. Lietuvos istorinė patirtis ir išgyventa sovietinė okupacija leidžia mums iš karto atpažinti kultūrinės represijos ir propagandos mechanizmus. Tvirtai pasisakome už tarptautinės paramos sistemą Ukrainos kultūros atkūrimui – nuo kultūros paveldo apsaugos ir karo nusikaltimų fiksavimo iki ilgalaikio finansavimo bei paramos Ukrainos kūrėjams“, – pabrėžė V. Aleknavičienė.
Venecijos šiuolaikinio meno bienalė rengiama kas dvejus metus nuo 1895 metų. Tai prestižiškiausia šiuolaikinio meno paroda pasaulyje.
