Vilniuje bus įteikti nacionaliniai kino apdovanojimai „Sidabrinės gervės“

Joje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19-oje kategorijų bei dar trys specialieji apdovanojimai: „Auksinė gervė“ už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą bei „Sidabrinės gervės kiaušinis“ už metų geriausią studento darbą.
Šiemet apdovanojimams buvo pateiktos 72 filmų paraiškos, iš jų 68 perduotos svarstyti atrankos komisijai.
Jurgio Matulevičiaus „Kinų jūra“ ir Karolio Kaupinio „Badautojų namelis“ be kitų nominacijų šiais metais įvardyti kaip pretendentai į geriausią ilgametražį vaidybinį kino filmą, metų geriausią režisieriaus darbą bei geriausią scenarijaus autorių.
Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės „Renovacija“, Igno Jonyno „Siena“ ir Vytauto Katkaus „Svečias“.
Į geriausius aktorius pretenduoja Arvydas Dapšys („Badautojų namelis“), Marius Repšys („Kinų jūra“), Paulius Pinigis („Badautojų namelis“), Robertas Petraitis („Aktyvistas“) ir Šarūnas Zenkevičius („Siena“).
Geriausioms aktorėms nominuotos Danguolė Bainarytė („Siena“), Ineta Stasiulytė („Badautojų namelis“), Jūratė Onaitytė („Smėlis tavo plaukuose“), Ula Liagaitė („Danka“) bei Žygimantė Elena Jakštaitė („Renovacija“).
Į geriausius režisierius be J. Matulevičiaus ir K. Kaupinio pretenduoja Aistė Žemgulytė („Dulkės, kaulai ir stebuklai“), G. Urbonaitė („Renovacija“) ir V. Katkus („Svečias“).
Laureatus rinks kino industrijos asociacijų pasiūlyti bei savo kandidatūras pateikę kino industrijos atstovai, taip pat buvę „Sidabrinės gervės“ laureatai.
Šių metų komisiją sudarė operatorius ir režisierius Linas Žiūra, prodiuserė Klementina Remeikaitė, režisierius Linas Mikuta, prodiuserė Giedrė Burokaitė, kino kritikė Rūta Oginskaitė, kompozitorius Linas Rimša, režisierius Gediminas Šiaulys, aktorė Gabija Jaraminaitė bei kino kritikė Neringa Kažukauskaitė.
Nacionalinius kino apdovanojimus „Sidabrinė gervė“ organizuoja asociacija AVAKA kartu su Lietuvos kino centru, jie rengiami nuo 2008 metų.
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