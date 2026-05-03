Vilniuje vietos neradęs paminklas režisieriui, aktoriui Borisui Dauguviečiui pastatytas Biržuose

Statybos darbus atliko bendrovė „Svalex“, jų vertė – 12 tūkst. eurų, pranešė rajono savivaldybė.
Paminklą praėjusiais metais Biržų rajono savivaldybės nuosavybėn perdavė Vilniaus miestas.
Aktoriaus ir režisieriaus bronzinį biustą su granito postamentu 1955 metais sukūrė skulptorius Rapolas Jakimavičius ir architektas Juozas Vaškevičius.
1957 metais jis buvo pastatytas Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje, 1974 metais, vykdant teatro remontą, perkeltas į netoliese esantį Odminių skverą, kur stovėjo iki 2003-aisiais pradėtos rekonstrukcijos.
2011 metais priimtas sprendimas paminklą perkelti prie Vilniaus senojo teatro, tačiau šis sumanymas nebuvo įgyvendintas.
„2024 metais Biržuose vykusio respublikinio paveldosaugininkų seminaro metu, sužinojus, kad paminklas B. Dauguviečiui Vilniuje kilnojamas iš vietos į vietą, Biržų rajono savivaldybė pateikė prašymą Vilniaus miesto savivaldybei paminklą perduoti miestui, iš kurio ir yra kilęs šis lietuvių teatro režisierius, aktorius, nemirtingosios „Žaldokynės“ ir kitų kūrinių autorius“, – teigiama Biržų savivaldybės pranešime.
Restauravimo komisija, apžiūrėjusi paminklą, rekomendavo jį pagal specialiai parengtas metodikas konservuoti ir restauruoti. Tai atlikta Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.
Paminklas įrašytas į Kilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
B. Dauguvietis (1885–1949) – lietuvių teatro režisierius, aktorius, pedagogas, dramaturgas. Rusijoje baigęs teatro mokyklą ir kurį laiką ten dirbęs, 1920 metais grįžęs į gimtuosius Biržus jis trejus metus ėjo girininko pareigas, o 1923 metais buvo pakviestas dirbti režisieriumi į Kaune veikusį Valstybės teatrą.
Jis taip pat režisavo Šiaulių dramos teatre, Kaune įsteigė Vaidybos mokyklą, joje dėstė, jo iniciatyva 1927 metais įkurtas žurnalas „7 meno dienos“.
B. Dauguvietis teatre statė lietuvių rašytojų veikalus. Vienas garsiausių jo paties kūrinių – komedija „Žaldokynė“.
Kasmet minint Teatro dieną be „Auksinių scenos kryžių“ teikiamas ir Boriso Dauguviečio auskaras. Jis skiriamas teatro kūrėjams už novatoriškus, originalius teatro sprendimus, naujų sceninės išraiškos formų paieškas.
