Žiniasklaida: dėl galimos korupcijos atleistas Energetikos ir technikos muziejaus vadovas

Pasak nacionalinio transliuotojo, pats M. Bistrickas kaltinimus neigia.
Savo ruožtu sostinės meras Valdas Benkunskas atleidimo taip pat nedetalizuoja, nes esą nėra susipažinęs su visais duomenimis.
Viceministrės Simonos Bieliūtės teigimu, buvusiu muziejaus vadovu nepasitikėjo dalininkai, o jį atleidus, buvo paimtos ir darbo priemonės, kuriose galėtų būti reikšmingos informacijos.
Anot jos, į teisėsaugą nesikreipta, kol nebus išorės auditorių įvertinta žala.
Muziejaus darbuotojų teigimu, M. Bistrickas neetiškai elgėsi su muziejaus darbuotojais, siekė pelno, nepaisydamas lankytojų saugumo.
Be kita ko, Darbo inspekcija per M. Bistricko darbo laiką sulaukė dviejų skundų dėl neteisėto atleidimo, tačiau vienas jų buvo atmestas, kitas – atsiimtas.
M. Bistrickas muziejui vadovavo 8,5 metų. Dabar jam vadovauti paskirtas laikinasis direktorius – Edvinas Notkus.
Savivaldybė yra didžiausias iš penkių muziejaus dalininkų. Jos dotacija muziejui šiemet siekia 200 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai