Kaip pasirūpinti žieminiais drabužiais iki kito sezono?

Vos keli paprasti žingsniai padės, kad paltai, megztiniai, šalikai ir kiti šaltojo sezono drabužiai sulauktų kitos žiemos geros būklės, tikina „LG Electro-nics“ gaminių specialistas Kirilas Miliajevas.
1. Paruoškite drabužius. Prieš skalbiant žieminius drabužius verta skirti kelias minutes jiems apžiūrėti. Ištuštinkite kišenes, užsekite užtrauktukus, patikrinkite, ar nereikia smulkaus taisymo – galbūt atsilaisvino saga, prairo siūlė ar atsilenkė palenkimas. Tai taip pat tinkamas metas nuo megztinių pašalinti pūkelius ir susidariusius burbuliukus, nes po kelių mėnesių spintoje tokie nusidėvėjimo ženklai tampa dar labiau pastebimi.
2. Atsakingai rinkitės skalbiklį. Ruošiant drabužius kitam sezonui, svarbu ne tik juos išskalbti, bet ir nepalikti skalbiklio likučių. Jie gali blukinti audinius, suteikti drabužiams standumo, o po kelių mėnesių spintoje sumažinti ir gaivumo pojūtį. Dažniausiai saugiausias pasirinkimas yra švelnus, konkrečiam audiniui tinkamas skalbiklis, ypač skalbiant mezginius, vilną ar kitus jautresnius gaminius. Skalbiant vilnonius drabužius skalbyklėje, LG rankinio skalbimo ir vilnos programa taiko švelnesnius priežiūros nustatymus nei įprastos skalbimo programos.
3. Gerai išskalbkite arba išvalykite. Viena svarbiausių drabužių laikymo taisyklių yra ir viena dažniausiai pamirštamų – žieminiai drabužiai turėtų būti švarūs dar prieš juos padedant keliems mėnesiams į šalį. Net jei megztinis ar paltas atrodo švarus, audinyje gali likti odos riebalų, dezodoranto, maisto likučių ar kvepalų pėdsakų, kurie ilgainiui tampa vis labiau juntami. Švarūs drabužiai taip pat mažiau vilioja kandis ir kitus audinius pažeidžiančius kenkėjus.
4. Drabužiai turi būti visiškai sausi! Gerai išdžiovinti – ne mažiau svarbu, nei išskalbti. Net nedidelė drėgmė ilgainiui gali lemti nemalonų kvapą, pelėsį ar audinio pažeidimus. Jautresnius mezginius, pavyzdžiui, vilnos ar kašmyro gaminius, geriausia švelniai suformuoti ir džiovinti horizontaliai, o ne pakabintus – taip audinio pluoštai mažiau tempiasi. Prieš padedant žieminius drabužius iki kito sezono, svarbu juos skalbti tinkamu režimu ir tinkamai išdžiovinti. Čia darbą gali palengvinti, pavyzdžiui, „LG WashTower“, padedantis pasirūpinti nuoseklia drabužių priežiūra – nuo kruopštaus skalbimo iki tinkamo džiovinimo.
5. Parinkite tinkamą vietą. Žieminius drabužius laikykite švarius, visiškai sausus, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Mezginius, pvz., vilnonius megztinius, kašmyro gaminius ar minkštus kardiganus, geriau lankstyti, o ne kabinti, – taip jie neišsitampys ir nepraras formos. Struktūriškesnius drabužius, pavyzdžiui, klasikinius paltus, reikėtų kabinti ant tvirtų, tinkamos formos pakabų, kurios gerai prilaiko pečių liniją. Svarbu drabužių nesuspausti – pernelyg tankiai sudėti, jie prasčiau vėdinasi, todėl gali kauptis drėgmė. Ypač jautresniems natūralaus pluošto gaminiams verta rinktis pralaidžias orui laikymo priemones. Medvilniniai drabužių maišai ar medžiaginės dėžės leidžia audiniams kvėpuoti, o sandarūs plastikiniai ar vakuuminiai maišai gali sulaikyti drėgmę ir ilgainiui pažeisti vilną ar kašmyrą. Drabužius geriausia laikyti sausoje, stabilios temperatūros vietoje, pavyzdžiui, miegamojo spintoje ar lentynoje, o ne rūsyje ar palėpėje, nebent ten užtikrinamos tinkamos sąlygos. Ilgesniam laikui padedamus drabužius papildomai gali apsaugoti natūralios priemonės, tokios kaip kedras ar levandos, padedančios atbaidyti kandis.
6. Pasirūpinkite ir skalbykle. Išskalbus kelias žieminių drabužių, šalikų ar pledų įkrovas, svarbu pasirūpinti pačia skalbykle – taip išvengsite pelėsio ir nešvarumų kaupimosi. Tam galima įjungti „TubClean“ programą, kuri išvalo skalbyklės būgną be papildomų valymo priemonių. Taip pat nuvalykite durelių gumą ir skalbiklio stalčių – šiose vietose dažnai kaupiasi drėgmė ir nešvarumai. Po kiekvieno skalbimo dureles palikite šiek tiek praviras, kad skalbyklės vidus galėtų išdžiūti.
Naujausi komentarai