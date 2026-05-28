Nemalonus kvapas šaldytuve? Specialistė paaiškino, kur slepiasi bakterijos

Anot specialistės, šaldytuvo valymą galima suskirstyti į du tipus – kasdienį ir generalinį.
„Valymų yra du tipai: kasdienis ir generalinis. Kasdienis – tai, ką valome kasdien. Jeigu kažkas išsipylė, ypač mėsa, neleiskite, kad uždžiūtų. Turite iš karto išimti ir išvalyti. Jeigu lentynėlės purvinos, iš karto jas pravalykite“, – pasakojo A. Stundžė.
Jos teigimu, taip pat svarbu reguliariai atlikti ir generalinį šaldytuvo valymą.
„Tai reiškia, kad viską turime išimti ir periodiškai tikrai tai daryti“, – sakė A. Stundžė.
Specialistė primena, kad šaldytuve laikomas maistas sudaro palankią terpę mikroorganizmams bei pelėsiui daugintis, todėl būtina ne tik valyti lentynėles, bet ir atkreipti dėmesį į dažnai pamirštamas vietas.
„Labai akcentuoju durelėse esančias gumas. Žmonės kažkaip pamiršta jas valyti. Tikrai nepamirškite – atidarę šaldiklį atkreipkite dėmesį, tvarkydamiesi namus atsidarykite šaldytuvą ir prasivalykite gumas, nes ten ypač kaupiasi mikroorganizmai“, – aiškino A. Stundžė.
Pasak jos, pagrindinė taisyklė – nepalikti nešvarumų ilgam.
„Kasdieninis valymas – jeigu kažkas išsipylė, nelaukite, iš karto išvalykite, nes uždžiūvę nešvarumai tampa bakterijų židiniu“, – teigė specialistė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
A. Stundžė rekomenduoja šaldytuvą valyti silpnais, saugiais šarmais, o dezinfekavimui naudoti tik tas priemones, kurios skirtos maisto pramonei.
„Perplaukite vandeniu, naudokite dviejų šluosčių sistemą: drėgną mikrofibros šluostę ir sausą. Tai visa paslaptis“, – pridūrė ji.
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