 Nemalonus kvapas šaldytuve? Specialistė paaiškino, kur slepiasi bakterijos

Nemalonus kvapas šaldytuve? Specialistė paaiškino, kur slepiasi bakterijos

2026-05-28 11:52
Arnas Mazėtis (LNK)

Šaldytuvas – vienas dažniausiai naudojamų buitinių prietaisų namuose, tačiau jo valymui ne visada skiriama pakankamai dėmesio. Pasak „Švaros desanto“ vadovės Aušros Stundžės, net ir nedideli nešvarumai ar maisto likučiai gali tapti bakterijų bei nemalonaus kvapo priežastimi.

Anot specialistės, šaldytuvo valymą galima suskirstyti į du tipus – kasdienį ir generalinį.

„Valymų yra du tipai: kasdienis ir generalinis. Kasdienis – tai, ką valome kasdien. Jeigu kažkas išsipylė, ypač mėsa, neleiskite, kad uždžiūtų. Turite iš karto išimti ir išvalyti. Jeigu lentynėlės purvinos, iš karto jas pravalykite“, – pasakojo A. Stundžė.

Jos teigimu, taip pat svarbu reguliariai atlikti ir generalinį šaldytuvo valymą.

„Tai reiškia, kad viską turime išimti ir periodiškai tikrai tai daryti“, – sakė A. Stundžė.

LNK stop kadras

Specialistė primena, kad šaldytuve laikomas maistas sudaro palankią terpę mikroorganizmams bei pelėsiui daugintis, todėl būtina ne tik valyti lentynėles, bet ir atkreipti dėmesį į dažnai pamirštamas vietas.

„Labai akcentuoju durelėse esančias gumas. Žmonės kažkaip pamiršta jas valyti. Tikrai nepamirškite – atidarę šaldiklį atkreipkite dėmesį, tvarkydamiesi namus atsidarykite šaldytuvą ir prasivalykite gumas, nes ten ypač kaupiasi mikroorganizmai“, – aiškino A. Stundžė.

Pasak jos, pagrindinė taisyklė – nepalikti nešvarumų ilgam.

„Kasdieninis valymas – jeigu kažkas išsipylė, nelaukite, iš karto išvalykite, nes uždžiūvę nešvarumai tampa bakterijų židiniu“, – teigė specialistė.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

A. Stundžė rekomenduoja šaldytuvą valyti silpnais, saugiais šarmais, o dezinfekavimui naudoti tik tas priemones, kurios skirtos maisto pramonei.

„Perplaukite vandeniu, naudokite dviejų šluosčių sistemą: drėgną mikrofibros šluostę ir sausą. Tai visa paslaptis“, – pridūrė ji.

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