Virtuvės dizaino tendencijos: universalumas ir tvarumas

Naujas požiūris
„Virtuvė tampa gyvenamąja erdve, kuri „veikia“ visą dieną. Ji nebėra atskirta nuo kitų namų zonų, atspindi kasdienybę ir tai, kaip žmonės dirba, ilsisi ir leidžia laisvalaikį“, – sako IKEA Interjero dizaino skyriaus vadovė Morta Bučinskienė.
Anot jos, esminiai lūkesčiai šiai namų erdvei daugeliu atvejų išlieka panašūs – dauguma žmonių nori, kad virtuvė būtų ne tik jauki, bet ir atitiktų jų asmeninius poreikius, tačiau nebūtų perkrauta detalėmis.
„Tai formuoja naują požiūrį į virtuvės dizainą – tokį, kuris pirmiausia vertina erdvės funkcionalumą ir universalumą“, – teigia M. Bučinskienė.
Dominuoja švelnūs tonai
Šių metų virtuvės dizainas orientuojasi į lanksčius, tačiau gerai apgalvotus sprendimus, padedančius erdvėje išlaikyti tvarką ir funkcionalumą, pabrėžia M. Bučinskienė. Jos teigimu, daugelyje interjerų vyrauja ilgaamžės medžiagos, o paviršiai kaip įmanoma labiau atlaisvinami nuo buitinės technikos ir kitų kasdienių įrankių.
„Šiais metais matiniai arba pusiau matiniai paviršiai vis dažniau išstumia blizgias apdailas. Tai susiję ne tik su praktiškumu, bet ir su švelnesne, subtilesne estetika, ypač atvirose virtuvėse, kurios yra vienoje erdvėje su valgomojo ar svetainės kambariu“, – pažymi M. Bučinskienė.
Praktiškas ir lengvai kasdienybėje pritaikomas tvarumas jau tapo neatsiejama šiuolaikinės virtuvės dizaino dalimi.
Daugelyje virtuvių ir toliau dominuoja plytelių apdaila ir nerūdijančio plieno atspalvių prietaisai – tai universalūs pasirinkimai, lengvai derinami su kitais paviršiais ir tekstūromis, teigia interjero dizainerė.
Spalvų paletė virtuvėse išlieka panaši – vyrauja švelnios spalvos, o populiariausias pasirinkimas – vis dar balta spalva. Tačiau šiemet atsiranda ir naujų atspalvių: pastelinių melsvų, žalsvų. Anot M. Bučinskienės, šios spalvos erdvei suteikia jaukumo, o matiniai ar pusiau matiniai paviršiai sustiprina šilumos ir ramybės įspūdį.
„Ryškesnių spalvų ir individualumo virtuvėje gali padėti įnešti įvairios dekoro detalės, asmeniniai daiktai ar subtili sienų puošyba“, – teigia M. Bučinskienė.
Tvarus funkcionalumas
Interjero dizainerė pastebi, kad iki šiol daugiafunkciai baldai virtuvėje nebuvo populiarus sprendimas, tačiau dabar jie tampa kone būtini, ypač mažesniuose būstuose.
Lengvai sulankstomos kėdės, išskleidžiami stalai ar kiti kelioms funkcijoms pritaikyti virtuvės elementai padeda šią namų erdvę kiekvienuose namuose pritaikyti įvairiausiems poreikiams.
„Nesvarbu, ar tai papildomas stalviršis, kuris tampa valgomojo zona, mobilios virtuvės salos ar kompaktiškas vežimėlis su visais reikalingais daiktais – tokie sprendimai leidžia lengvai pereiti nuo maisto gaminimo prie darbo ar bendravimo. Tai – puikus būdas išnaudoti erdvę maksimaliai, jos neapkraunant“, – pataria M. Bučinskienė.
Dar viena tendencija – dėmesys tvarumui: populiarėja energiją taupantys namų priedai, pavyzdžiui, specialūs sprendimai, padedantys taupyti vandenį. O atliekų tvarkymo sistemos, kompostavimo ir rūšiavimo sprendimai vis dažniau integruojami į baldines spinteles, kad būtų patogu ir tvarkinga.
M. Bučinskienė pažymi, kad praktiškas ir lengvai kasdienybėje pritaikomas tvarumas jau tapo neatsiejama šiuolaikinės virtuvės dizaino dalimi, ir ši tendencija tik stiprės.
Naujausi komentarai