Makiažo tendencijos 2025 metais: natūralumas prieš ryškumą

Natūralus makiažas: minimalizmas ir šviežumas
2025 m. siūloma daryti kasdienį makiažą dviem kryptimis – natūralumas ir drąsus ryškumas. Abiem formatais reikalingos konkrečios priemonės, kurias galima rasti makeup.lt asortimente ir kitose svetainėse, kad būtų galima pabrėžti savo unikalumą ir natūralumą.
Tarp pagrindinių makiažo tendencijų šiais metais vyrauja būtent natūralumas. Jis išreiškiamas spindinčia ir prižiūrėta oda, ir grindžiamas ne itin sudėtingomis technikomis. Taigi, natūralus makiažas reikalauja kuo lengvesnio pagrindo su antros odos efektu. Vienas iš geriausių variantų yra Guerlain L'Essentiel Natural Glow Foundation, kuris pabrėžia natūralią tekstūrą.
Taip pat svarbu pridėti švelnų spindesį ir šviežumą, kuriuos užtikrina skaistalai ir šviesos atspindys. Juos verta tepti plonu sluoksniu, kad būtų sukurtas spindesio iš vidaus efektas. Geriausiais variantais galima laikyti „Lancome Blush Subtil“ ir „theBalm Mary-Lou Manizer Highlighter & Shadow“.
Makiažo specialistai siūlo pabrėžti antakius šešėliais arba fiksuojančiu geliu, kad jie atrodytų natūraliai. Tačiau nedėkite griežtų linijų. Kalbant apie blakstienas, tinka lengvas natūralių atspalvių tušo sluoksnis.
Ryškios tendencijos: akcentinės spalvos ir grafika
Jei norite daugiau eksperimentuoti, visada galite pasinaudoti ryškiais elementais. Populiariausi lieka spalvoti akių kontūrai, tačiau dabar galite atsipalaiduoti ir pasitikėti unikaliomis dažymo technikomis. Akių kontūrai gali būti dvigubi, grafiniai. Taip pat galite derinti įvairiausius atspalvius.
Kalbant apie vakarinį makiažą, į tendencijas įėjo laimo, oranžinės ir rožinės neoninės spalvos šešėliai, kurie puikiai dera su kitomis makiažo tendencijomis – metalinėmis struktūromis. Visada galima padaryti ryškius akcentus ant vokų, lūpų ar skruostų. Kalbant apie šimerį ir blizgesį, jie nebėra tik vakarinio makiažo priemonės. Dabar jie dažnai naudojami kasdieniniam makiažui.
Kaip pasirinkti stilių pagal nuotaiką ir progą
Jei turite rinktis tarp ryškumo ir natūralumo, reikia atsižvelgti į savo nuotaiką ir progą. Kasdieniam makiažui rekomenduojama daugiau akcentuoti ramius nude atspalvius. Tačiau jei siela trokšta šventės, pridėkite ryškių akcentų net kasdieniam makiažui.
Vakarinio įvaizdžio atveju verta rinktis ryškius ir neoninius akcentus. Tuo pačiu makiažo meistrai rekomenduoja derinti stilius, kad būtų laikomasi makiažo tendencijų. Dieną galima sukurti bazę iš nude atspalvių, o vakare pridėti spalvotą akių kontūro pieštuką ir blizgesį su šimmeriu. Juk makiažas – tai ne tik mados tendencijos, bet ir būdas išreikšti savo nuotaiką.
Ekspertų nuomonė apie pagrindines metų tendencijas
Profesionalūs mados pasaulio ekspertai pažymi, kad 2025 m. visi atsisako griežtų normų ir taisyklių. Dabar kiekviena gali pabrėžti savo individualumą, veikdama pagal savo įkvėpimą. Tai patvirtina daugybė madų šou, kur vienos modelės ant podiumo pasirodo be makiažo, o kitos eksperimentuoja su ryškiais dažais, grafika ir blizgučiais.
Vizažistai ir ekspertai sutiko, kad makiažo tendencijų turi atspindėti šiuolaikinį požiūrį į grožį. Moterys nebeturi laikytis vienodų standartų, nes visada galima pritaikyti makiažą prie individualaus stiliaus ir asmenybės. Būtent todėl ryškūs akcentai ir natūralumas yra saviraiškos priemonės, o ne vienodos taisyklės, kurių būtina laikytis.
Patarimai, kaip derinti stilius
Be patarimų, kad neturėtumėte vadovautis vien tik mados tendencijomis, makiažo meistrai parengė keletą rekomendacijų. Jos sukurtos tam, kad galėtumėte efektyviai derinti stilius priklausomai nuo situacijos ir renginio. Apžvelkime pagrindinius patarimus, kurie padės suderinti abi makiažo tendencijų:
- Nebijokite derinti dviejų stilių vienu metu. Galite naudoti lengvą toną ir pabrėžti lūpas nude spalva, o žvilgsnio gilumą sustiprins ryškus akių kontūro pieštukas.
- Pasirinkite tik vieną akcentą. Jei norite pabrėžti akių grožį sodriais šešėliais, lūpas verta palikti ramias ir nude spalvos.
- Eksperimentuokite su tekstūromis. Viename įvaizdyje galima lengvai derinti blizgius ir matinius padengimus, kurie suteiks apimties ir gilumo. Todėl matuojanti pudra ir šviesos atspindys vėl turi būti jūsų kosmetinėje.
- Laikykitės įvaizdžio harmonijos. Ryškus makiažas atrodys pranašiai ir efektingai, jei tonas bus švelnus ir natūralus.
- Atsižvelkite į apšvietimą patalpoje ar lauke. Dieną geriau teikti pirmenybę natūralumui, o vakare – pažaisti su makiažo tendencijų ir pridėti blizgučių, metalinių intarpų ar neoninių spalvų.
Pagal 2025 m. makiažo tendencijas, siūloma atmesti griežtus rėmus ir leisti sau eksperimentuoti. Makiažo meistrai rekomenduoja harmoningai derinti abu makiažo variantus. Tačiau svarbu klausytis savęs ir mėgautis savo individualumu, o ne aklai sekti tendencijomis.
