Airijos kaimelis ieško turtingo šeimininko

Mena kelis šimtmečius
Mažytė smulkmena – šio žavaus Airijos kaimelio pirkėjas turėtų pakloti 20 mln. svarų sterlingų, tačiau už solidžią kainą gaus ne tik gyvenamuosius pastatus, bet ir aludę, vandens malūną ir ištisą istorijos sluoksnį, rašo „Daily Mail“.
Lyons kaimelis užima kiek daugiau nei 8 ha plotą ir yra sudarytas iš žavių akmeninių kotedžų.
Ši Kildaro grafystėje esanti vietovė buvo nupirkta vieno „Ryanair“ įkūrėjų Tony Ryano dar dešimtajame dešimtmetyje. Jis ją kruopščiai atkūrė, nors pats kaimelis mena kelis šimtmečius.
„Sotheby’s International Realty“ parduodamą objektą pristato kaip vieną įspūdingiausių privačių Airijos kaimelių, kuris laikomas reikšminga šalies istorijos dalimi.
Lyons pradėtas formuoti XVIII a. kaip dvaro gyvenvietė, o daugelio čia iki šiol stovinčių pastatų ištakos siekia XIX a. pr.
Po T. Ryano mirties 2007 m. dvaro kompleksą 2016-aisiais įsigijo verslininkas Barry O’Callaghanas, o šiandien čia veikia penkių žvaigždučių viešbutis „Cliff Lyons“.
T. Ryano šeimai vis dar priklauso pagrindinis dvaro namas, esantis kaimelio teritorijoje – jis neparduodamas.
Duoklė ilgaamžiškumui
Visi kaimiško stiliaus kotedžai – puikios būklės, iš viso juose įrengti 47 miegamieji. Svečiai gali apsistoti elegantiškoje, ramybe alsuojančioje kaimo rezidencijoje.
Rožėmis apaugę namai išdėstyti jaukiuose kiemeliuose ir soduose, o kiekvienas jų restauruotas taip, kad išlaikytų Jurgių architektūrinio stiliaus žavesį, kartu siūlydamas šiuolaikinius patogumus.
Kaip „The Telegraph“ sakė „Sotheby’s International Realty“ atstovė Nicola Vance, net ir nauji statiniai atrodo taip, lyg būtų stūksoję čia šimtus metų: „Jie buvo statomi galvojant apie ilgaamžiškumą“.
Vietovę supa kalvos ir dirbami laukai, o iki Dublino – vos pusvalandis kelio. Į kaimelį patenkama tik pro vartais saugomą alėją, o viduje įrengti kraštovaizdžio architektų sukurti kiemai, tyvuliuoja ežeras
Malūnui – naujas gyvenimas
Be seno baro ir mokyklos, čia kadaise veikė šliuzo kiemas ir policijos nuovada. Taip pat buvo grūdų malūnas, kurį valdė Josephas P. Shackletonas – garsiojo Antarktidos tyrinėtojo Ernesto Shackletono giminaitis.
1887 m. statinys buvo paverstas volų malūnu, tačiau vėliau sudegė – tai tapo skaudžiu lūžio tašku vietovei. Mokykla užsidarė, parduotuvės nustojo veikti, pastatai pradėjo nykti.
Šiandien atgimęs Lyons vadinamas „užburiančia šventove“. Čia galima mėgautis sodais, ramiais vandens kanalais, o malūne dabar veikia restoranas.
„Sotheby’s“ atstovas Davidas Byrne’as prognozuoja, kad šį vaizdingą žemės plotą įsigis „itin turtingas asmuo“, kuris jame mato istorinį Airijos dvarą ar investicinę galimybę.
Privačiame kaimelyje taip pat įrengtas SPA, veikia kelios maitinimo ir pramogų erdvės. Netoliese kaimynystėje plyti golfo aikštynai, kaimo sodybos ir ūkiai.
