Atlikėjas Rokas Yan paviešino šokiruojantį vaizdo įrašą: nejauku

Netrukus paaiškėjo, kad paslaptingas vaizdo įrašas – pirmasis ženklas apie gegužės 21 d. pasirodysiantį naują albumą „Alkis“.
Socialiniuose tinkluose atlikėjas užsiminė, kad kurdamas albumą jautėsi taip, tarsi baigtųsi viena jo versija ir prasidėtų kita. Pasak jo, kūrybinis procesas buvo intensyvus, kupinas vidinių konfliktų, troškimo ir nuolatinio virsmo.
Pagrindiniu būsimo albumo simboliu tapo Uroboras – vienas seniausių žmonijos simbolių, vaizduojantis gyvatę, ryjančią savo pačios uodegą. Šis ženklas siejamas su nesibaigiančiais gyvenimo ciklais, transformacija, vidine kova ir amžinu alkiu. Būtent todėl gyvatės motyvas tampa centrine naujojo albumo „Alkis“ vizualine detale.
Kaip teigia pats Rokas Yan, albumas gimė ne iš ramybės ar tobulumo, o iš troškimo, tuštumos ir nuolatinio virsmo. Atlikėjas neslepia, kad tai – itin asmeniškas kūrybinis etapas.
„Taip laukiau, kol išgirsit. Pagaliau liko nebedaug“, – sekėjams rašė dainininkas, ragindamas klausytojus dalintis žinia apie būsimą albumą.
Šiais metais atlikėjas gerbėjus stebins dar ne vieną kartą – be gegužės 21 d. pristatomo albumo „Alkis“ laukia ir taip pat pavadinti koncertiniai šou dviejose didžiausiose šalies arenose – lapkričio 20 d. Kauno „Žalgirio“ ir gruodžio 18 d. „Arena Vilnius“.
